Samir Badran, 35, står för ett otroligt svar i TV4:s populära program "Sveriges dummaste".

I "Sveriges dummaste" gäller det att åka ut så fort som möjligt, för att inte framstå som korkad och obildad. Programledare är Mauri Hermundsson, som har Björn Hellberg med sig vid sin sida som domare.

Det kan låta som ett hårt och elakt program, men oftast är stämningen hjärtlig.

Mauri Hermundsson och Björn Hellberg leder "Sveriges dummaste". Skärmavbild: TV4

Deltagarna i "Sveriges dummaste" i TV4

Från början var tio deltagare med i "Sveriges dummaste" 2025, men en efter en har de åkt ut.

Lotta Engberg – programledare

– programledare Mikael Sandström – läkare

– läkare Tilda Törnqvist – Tiktok-profil

– Tiktok-profil Samir Badran – tv-personlighet

– tv-personlighet Anders Svensso n – fotbollsproffs

– fotbollsproffs Ikenna Abika – realityprofil

– realityprofil Bathina Philipson – podcastare

– podcastare Suzanne Axell – journalist

– journalist Lia Larsson – artist

– artist Bingo Rimér – fotograf

Samir Badran hade en tuff dag på jobbet. Skärmavbild: TV4

Samir Badran: "Skäms ihjäl"

Nu börjar det närma sig säsongsfinal och bara fyra deltagare är kvar i det sjunde avsnittet av programmet: Samir Badran, Bathina Philipson, Lia Larsson och Ikenna Abika.

Under utslagningen står Samir Badran för ett otroligt svar på frågan:

"I vilken europeisk stad hittar man det lutande tornet?"

– Jag får hjärnsläpp när jag står där. Alltså totalt. Jag kommer verkligen inte ihåg. Jag letar i mitt huvud, till slut så kommer det.

När svaren ska redovisas håller Samir Badran upp sin skylt där det står: "Kisa"

– Nej fan helvetes jävla... och sedan bipas det friskt under en lång tid medan 35-åringen häver ur sig svordomar.

– Det var inga vackra ord. Du brukar annars vara så vältalig och sober i ditt språk, säger Björn Hellgren.

– Kisa var det enda som jag kom på. Jag visste att Kisa låg precis vid Linköping, jag bor ju där, eller bodde. Jag tänkte lutande tornet i Kisa, men det är ju fan i Östergötland. Jag tänkte att fler grejer kan ju heta Kisa. Alltså jag skäms ihjäl.

"Jag tänkte att det fanns flera Kisa", säger Samir Badran i programmet. Skärmavbild: TV4

De är i final i "Sveriges dummaste"

Programmet avslutades med att Bathina Philipson fick lämna programmet, och kvar i finalen är Lia Larsson, Samir Badran och och Ikenna Abika.