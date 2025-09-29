Josephine Qvist attackerad på krog Marbella

Josephine Qvist tvingades vara med om någonting obehagligt under sin senaste utekväll.

Livet rullar på för Influencern och tv-profilen Josephine Qvist. I skrivande stund bor hon tillsammans med sonen Leo i Marbella efter att hon och ex-pojkvännen Marco gått skilda vägar.

– Vi älskar varandra och Leo, men det finns saker i relationen och oss som inte funkar. Därför är detta ett väldigt bra, vuxet och moget beslut. Det rätta beslutet, berättade hon tidigare i en video.



Efter uppbrottet har hon flitigt uppdaterat kring sin vardag på Snapchat som blivit en alltmer vanlig plattform för influencers nu.

Josephine hamnade för ett tag sedan i blåsväder efter att hon bytt blöja på sin son ute på en restaurang. Detta genom att använda ett av borden.

Den omtalade bilden. Bildkälla: josephineqvist/Instagram

– Förlåt men vad händer... jag trodde aldrig att en liten kissblöja skulle kunna röra upp så mycket känslor hos folk. Min dm svämmar över och det är verkligen kaos, sa hon i en story på Instagram.'

TV4:s egen vett och etikett-expert Ebba von Mecklenburg fick under ett inslag i "Efter fem" frågan om vad hon tycker om det hela.

Ebba von Mecklenburg fick uttala sig om Josephine Qvist. Bildkälla: TV4

– Självklart får man inte byta blöja på det där sättet inne på en restaurang, mitt på ett bord i matsalen, nej.

– Oavsett situation ska man gå åt sidan. Och tänk även på bebisen. Det är ju kränkande för den lille också, avslutade Ebba von Mecklenburg.

Josephine Qvist fick attackerad på krogen

Efter händelsen lugnade vardagen ned sig. Men nu har Josephine uppdaterat om en traumatisk händelse som ägde rum under helgen.

"Igår gick denna mamis ut och fick en drink i huvudet som literally dränkte hela min ena sida av håret . För några år sen hade jag blivit ledsen/arg och åkt hem men nu gick jag in på toan och dränkte andra sidan av håret och det fick bli en wet look resten av kvällen istället. Det är så skönt att bli äldre helt ärligt, jag bryr sig mindre och mindre om saker som var väldigt viktiga för mig förr", avslutar hon.





