Josephine Qvist om graviditeten: "Det gick på en gång"

Josephine Qvist är en influencer framför allt känd för sin medverkan i realityprogrammet "Ex on the Beach". På Instagram har hon en följarskara på 251 000 personer i skrivande stund och brukar även blogga om sin vardag på Youtube.



Josephine Qvist ålder – hur gammal är hon?

Josephine Qvist föddes den 23 juli 1992, vilket innebär att hon fyller 32 år under 2024.

Bella Winth, Emma-Lee Andersson och Josephine Qvist på Rockbjörnen 2022. Foto: STELLA Pictures/Göran Granlund.

Har Josephine Qvist opererat sig?

Influencern har varit öppen med sina skönhetsoperationer. Hon har tidigare opererat brösten, vilket hon inte var helt nöjd med. Detta ledde i sin tur till ännu en operation år 2023.

Är Josephine Qvist med i Fångarna på fortet?

Josephine Qvist är en av det 47 deltagare som medverkar i Fångarna på fortet 2024. I programmet är hon i samma lag som Zeina Mourtada och Viktor Frisk. Laget kommer vara med och tävla i det fjärde avsnittet som sänds lördagen den 6 april.

Josephine Qvist ex – vem är han?

Josephine Qvist har varit tillsammans med den amerikanska ishockeyspelaren Nick Ebert. Deras relation tog slut under år 2022. Förutom sin karriär i USA har han även spelat för Örebro Hockey i Sverige.

Nick Ebert 2022. Foto: Pavel Koubek/TT.

Har Josephine Qvist pojkvän eller man?

Influencern är tillsammans med Marco Galvan, vilket hon gick ut med på sociala medier i juni 2023. Marco Galvan är en personlig tränare, av hans Instagram att döma.

Är Josephine Qvist gravid?

Att Josephine Qvist är gravid har nog gått få följare obemärkt förbi. På hennes Instagram finns många bilder på gravidmagen och Qvist bloggar om livet som gravid även på Youtube.

Det var i december 2023 som hon berättade för sina följare att hon och Marco Galvan väntade barn.

För Aftonbladet berättade hon då att graviditeten kom snabbt.

– Vi har pratat om det men då jag gått på preventivmedel så länge och det kan ta lång tid så tänkte jag att det nog skulle ta lite tid men det gick på en gång. Vi är verkligen blessed.

Ska Josephine Qvist vara med i Love is blind?

Inte vad Nyheter24 kan hitta. Inte heller exet Nick Ebert är med i Sveriges adaption av den amerikanska reality-serien.

Josephine Qvist och Alexandra Nilsson 2023. Foto: STELLA Pictures/Patrik Österberg.

Har Josephine Qvist Instagram?

På Instagram heter Josephine Qvist @josephineqvist.