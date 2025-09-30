Morgonstudions Alex Letic försvinner från rutan: "Dystert"

Alex Letic väljer nu att lämna Morgonstudion. I ett meddelande till tittarna berättar han varför.

Den omtyckta journalisten och programledaren Alex Letic har vi de senaste åren sett i "SVT:s Morgonstudion".

MISSA INTE: Stort alkoholbråk i SVT

Björn Sigerhall, Alex Letic på galapremiären av filmen Sentimenta Value på biografen Skandia. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT

Under årens gång har tittarna kunnat följa honom och kollegorna på olika upptåg och man kan minst sagt kalla Letic för mångsidig.

Alex Leti försvinner från SVT

Men under söndagen droppade han en ordentlig bomb för tittarna. Han kommer nämligen att försvinna från rutan. Och anledningarna bakom – de är många.

Annons

"Hörni, nu checkar jag ut från tv-huset ett litet tag och går på tjänstledighet"

Jag ska resa, sola, sova, fota, filma… och SKRIVA! HALLÅ?! Ja, ni hörde. Vi får verkligen se hur det går med den biten men det kan bli något riktigt roligt av det. Eller katastrof, vi får se.

Hur som helst är jag tillbaka på jobbet senare i höst och så länge får ni leva med mitt off air-jag, med allt vad det innebär"