Alkoholbråket i SVT gjorde mig kär i Edward och Katrin

Det var under torsdagen som "Skavlan och Sverige" sändes på SVT och denna gång handlade det hela om alkohol. Och herre gud vad det blev åka av.

Skavlan har ett nytt program som jag till en början trodde skulle vara lika underhållande som att se färg torka. Men tji fick verkligen jag.

Avsnitt efter avsnitt har programmet levererat och jag måste verkligen säga att de som skött castingen gjort ett riktigt kanonjobb.

Under torsdagen var det dags för en diskussion om ett ämne vi alla har en relation till – alkohol. På plats i studion var konstnären Lars Lerin, journalisten Elaf Ali, gastronom och kulturhistorikern Edward Blom, entreprenören Katrin Zytomierska, och Lucas Nilsson, IOGT-NTO.

Redan vid presentationen av alla kände jag att nu kommer det att bli åka av.

Lerin, Elaf och Lucas satt på anti-alkoholsidan medan Katrin, Edvard (och Skavlan) satt på på "ja till alkohol"-sidan. Ska man vara helt ärlig hördes det ganska tydligt att även publiken satt på samma sida som sistnämnda.

Någonting som gjort mig fly förbannad, dagligen sedan jag var litet barn är när man själv drabbas på grund av att andra inte kan sköta sig. Det började med kollektiv bestraffning kring att inte få vara på iskullen efter att någon liten tyrann vid namn Dennis hivat ned någon stackare som fått axeln ur led. Det hela fortsatte på gymnasiet då de inte tillät oss hänga på en del av skolgården för att "vissa rökte där".

Förlåt? Ursäkta?

Det hela fortsätter i vuxen ålder när man kliver in i alkohol/cigarett/snus-åldern.

Jag kommer vara väldigt tydlig här med att jag är strikt emot någon form av söndagsförsäljning på Systembolaget. Vid högtider tycker jag också att det är bra att det håller stäng och så vidare. Jag gillar hur Sverige tänkt här.

Men nu kommer vi till Skavlan och Sverige-debatten.

Jag förstår vad Elaf Ali ville säga men hennes argument var tämligen märkliga. Hon hävdade att de som dricker alkohol har dåligt självförtroende, att de inte gillar livet och att folk som "sitter och äter middag och dricker massa vin" inte kommer ihåg någonting dagen efter.

Katrin och Edward tog på sig rustningarna. Hoppade upp på sina hästar och red ut i krig. Och jag satt gapandes, nickandes och skrattandes åt deras argument.

Katrin Zytomierska i SVT: "Det är fantastiskt"

Katrin berättade att hon inte vid några omständigheter i världen skulle kunna se sig själv i ett liv utan alkohol. Detta på samma sätt som att hon inte vill vara utan träning eller kallbad. Hon måste inte ha någon av dem men hon vill.

– Jag har ett väldigt krävande liv med jobb, barn och press. Jag tycker det är fantastiskt att kunna slappna av med hjälp av alkohol. Och ibland till och med kröka.

Edvard fyller i:

– Sköter man det enligt handboken så kan det ge en enorm eufori och kan fungera som en väldigt trevlig sak i vardagen.

Lucas Nilsson säger att vi har ett problem kring alkoholkulturen – han vill se striktare reglering kring alkohol men avbryts då av Edward.

– Jag tycker att vi maximaliserar dom. Vi har ju haft en riksdag med majoritet av nykterister, det har varit förbud, vi har den starkaste nykterhetsrörelsen i världen. Vi har socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, vi har ju förbudsmänniskor som står och bankar oss med hammare i huvudet från det att vi går upp på morgonen tills att vi går och lägger oss på kvällen. Du kan väl ändå inte sitta här och säga att du inte tillhör en gynnad maktgrupp som får styra och ställa rätt mycket, säger han och fortsätter:

– Sen att ni inte får oss alla helnyktra och få totalförbud det är någonting annat. Men det har ni ju jobbat rätt hårt för, säger Edward till ett hav av applåder.

Man märker TYDLIGT att även publiken vill ha sitt glas pinot noir på fredag....

Det pratas sedan om alkohol tillsammans med barn. Med andra ord – om ens barn ska behöva se en dricka vin.

Lars Lerin berättar att han inte vill att barnen ska se en annorlunda. Han har tidigare under programmet berättat att han tidigare druckit sig så berusad att han gång på gång "blev medvetslös eller ramlade ihop".

Katrin kliver in.

– Jag tycker att barn ska få se en dricka från start. Jag förändras inte som person när jag dricker vin till maten eller på midsommar. Herre gud. Är jag med vuxna absolut, men inte med mina barn.

– Ja ska man behöva stoppa in barnen på något hem varje gång vi ska ta ett glas vin eller det är fest och man har roligt? Ska inte barnen få vara med då? I min familj utesluts ingen från våra härliga kvällar, det är barn, åldringar, nykterister. Ingen utestängs. Man kanske dricker för sällan om barnen tycker att man är annorlunda, säger Edward, återigen till publikens skratt.

Jag tycker detta var en toppendiskussion och ett toppenavsnitt som alla bör se. Nykter, alkis, livsnjutare – alla.

Och by the way så visste inte jag att Edward och Katrin var de Avengers som världen behöver. De måste nästan ha ett program tillsammans?