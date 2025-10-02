Bianca Ingrossos högra hand Emelie Feola är idag både koordinator, infleuncer – men nyligen blev hon även mamma.

Emelie Feola ålder – hur gammal är hon?

3 juni 2025 fyllde Emelie Feola 27 år.

Visa det här inlägget på Instagram Vem är Emelie Feolas pojkvän? Vem är Emelie Feolas pojkvän?

Emelie Feolas pojkvän heter Balthazar Wiidh och är fem år yngre än henne – nämligen 22 år gammal. Profilerna har varit bekanta sedan tidigare då Balthazar var tillsammans med en bekant till Feola – någonting hon pratat om på sin TikTok.





När fick Emelie Feola barn?

9 juli 2025 fick Emelie dottern Florence Feola Wiidh. Dottern är hennes och pojkvännens första barn.



Annons

Filmade Emelie Feola sin förlossning?

Nej. Det finns ingen Youtubevideo från Emelie Feolas förlossning.

Vem är Emelie Feolas bror?

Det var för några år sedan som Lucas Armando Feola började dyka upp på Bianca Ingrossos sociala medier. Det visade sig att han och hans vapendragare, Lovisa Worge, båda två hade börjat jobba för Bianca. Han dök upp i både Wahlgrens värld och på Biancas Youtube-kanal där han minst sagt blev uppskattad av tittarna och många har bett om att få se mer av den charmige Lucas.

Annons

Han har även arbetat som Alice Stenlöfs koordinator. I Girls of Stockholm var Lucas med på ett hörn under arbetet med fotograferingen av Ani Who AB.

Emelie Feola yrke – vad jobbar hon med?

Emelie Feola är koordinator åt Bianca Ingrosso. Hon syns ofta till i årets säsong i Wahlgrens värld och har nu även en egen, blomstrande, influencerkarriär med över 82 000 följare på Instagram.

Annons

– Jag vet inte vad jag skulle göra utan Emelie... hon är.... nej men hon är mitt allt, säger Bianca i Wahlgrens värld.



Under några scener som visades får tittarna se att Bianca under perioden som filmas inte mådde så bra. Någon som verkligen fanns där och kollade till henne under perioden – det var Emelie.

Har Emelie Feola opererat sig?