Influencern Pontus Rasmusson står åtalad för flera olika ekobrott. Men vad kan den forne barnidolen få för straff? Nyheter24 frågade advokaten Adam Borg.

Den skandalomsusade influencern Pontus Rasmusson, 27, blev först känd som barnens idol. Med sitt färgstarka hår och höga energi så gjorde han videos på Youtube som barnen inte tycktes få nog av där han bjöd på pranks och challenges.

Ofta var även hans mamma Carina eller pappa Patrik med på ett hörn i innehållet. Klippen gav hundratusentals visningar – och miljoner på kontot, skulle det senare visa sig.

Men år 2022 så hände något. Svenska Dagbladets podd Blenda granskade Rasmusson, och då målades det upp en helt annan bild av barnidolen från Ingelstad.

Pontus Rasmusson.

En man som sexualiserade barn i klipp på YouTube, som anklagades för att ha lurat barn på pengar och som ljög om att skänka pengar till Barncancerfonden.

Efter granskningen stängde YouTube ner hans kanal då de menade att Rasmusson brutit mot deras barnsäkerhetspolicy som förbjuder innehåll som sexualiserar barn. Bland annat hade Rasmusson pratat om incest och våldtäkt i sina klipp.

Tre år har gått sedan granskningen av Rasmusson, och han har sedan dess hunnit skaffa en kanal på TikTok där han lagt ut mycket videos med sin flickvän Cecilia, som kallas för Bunny. I somras stod det också klart att Pontus och 20-åriga Bunny startat en OnlyFans tillsammans.

Pontus Rasmusson åtalas för ekobrott

Under åren på YouTube tjänade Pontus Rasmusson stora pengar. Men betala skatt – det gjorde han inte.

Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning som Nyheter24 har tagit del av så tjänade Pontus Rasmusson via sitt företag över 3,3 miljoner kronor under år 2020 och 2021.

Ur förundersökningsprotokollet som gäller utredningen av Pontus Rasmusson.

Hela 2,3 miljoner kronor av de pengarna redovisade han aldrig. På företaget har han även tagit privata utgifter så som kläder och teknik som inte kan kopplas till hans verksamhet.

I september stod det klart att Pontus Rasmusson åtalas för två fall av grovt bokföringsbrott och två fall av försvårande av skattekontroll. Åklagaren vill att tingsrätten dömer Pontus Rasmusson till näringsförbud i tre år samt utdelar en företagsbot på en miljon kronor.

Razzia hos Pontus Rasmusson

I samband med att Pontus Rasmusson plockades in till förhör så slog också polisen till mot två adresser som kopplats till Pontus. På den ena adressen möttes polisen av ett rum med fördragna gardiner, på golvet stod ett ringljus och i den obäddade sängen låg bland annat ett stort gosedjur.

Under husrannsakan hittades bland annat pärmar och mobiltelefoner som polisen tycker är intressanta för utrednignen.

Ett av de rum som polisen genomsökte under husrannsakan.

En obäddad säng med ett stort gosedjur under husrannsakan hos Pontus Rasmusson.

Fördragna gardiner och ett ringljus på plats.

Det straff kan Pontus Rasmusson få

Men vad kan Pontus Rasmussons straff bli om han döms? Nyheter24 tog kontakt med advokaten Adam Borg, som är specialist på brottmål. Borg har ett förflutet på Sargon de Bassos advokatbyrå de Basso. Idag driver han den egna byrån Adam Borg Advokatbyrå.

Advokat Adam Borg.

Vad tror du att straffet blir?

– Jag tror, om han är tidigare ostraffad, att han kommer få en villkorlig dom förenad med ett högt antal dagsböter om straffvärdet inte överstiger 6 månader. Om straffvärdet är högre än så krävs det enligt Högsta domstolen särskilda skäl för att frångå presumtionen för fängelsestraff. Om domstolen håller med om att bokföringsbrotten varit grova så finns det en ganska stark presumtion för att han kommer få ett fängelsestraff, säger Adam Borg till Nyheter24.

Kan tingsrätten döma ett hårdare straff än det som åklagaren föreslagit, tex fängelse? Är det troligt?