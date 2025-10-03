Max Martin är en Sveriges största musikgiganter. Men hur mycket vet du egentligen om den hyllade producenten och låtskrivaren? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Max Martin.

Max Martin ålder – hur gammal är han?

Max Martin föddes den 26 februari 1971. Det innebär att han fyller 55 år under 2026.

Max Martin namn – vad heter han på riktigt?

Max Martin är ett något utav ett artistnamn. I själva verket heter musikproducenten och låtskrivaren Martin Sandberg. Enligt DN dök aliaset plötsligt upp på en E-Type-skiva under 1990-talet. Bakom det hela låg den hyllade producenten Dag "Dagge" Volle – känd som Denniz Pop – som ansåg att Sandberg, som då var ny i branschen, behövde ett "diskonamn".

Max Martin vid Polarpriset 2016. Foto: Christine Olsson/TT

Vad jobbade Max Martins föräldrar med?

Max Martin växte upp i Stenhamra på Ekerö. Hans pappa var polis, medan mamman jobbade som mellanstadielärare. Men ingen av dem hade något vidare musikintresse. Hans storebror, som lyssnade en hel del på Kiss, blev inkörsporten till musiken. För DN har Max Martin berättat att han, i sjuårsåldern, köpte just ett Kiss-album, med pampiga låtar som var tänkta att fylla arenor.

– Jag blev fascinerad av den där stadiumkänslan. Att många är på plats, har han sagt till DN.

Men det verkliga intresset för musik växte fram genom den kommunala musikskolan, där Max Martin initialt började spela valthorn.

– Jag kan inte sluta prata om kommunala musikskolan. Att jag fick chansen att spela ett instrument, att samhället säger att kultur är bra. Att etablissemangen skickar den signalen, att musik är något man borde hålla på med. Det är ju en så bra idé, har han sagt till DN.

Vad har Max Martin för utbildning?

Förutom den kommunala musikskolan har Max Martin gått på gymnasieskolan Södra Latin, som har en kulturprofil, i Stockholm. Men enligt Polar Music Prize hoppade han av gymnasiestudierna för att i stället bli sångare i hårdrocksbandet It's Alive.

För SVT har Birgitta Bergman, sångpedagog och lärarinna på Södra Latin när Max Martin sökte in till skolan, berättat att 16-åringen sjöng en italiensk aria vid inträdesprovet.

– Han kom in såklart. Det var så ömsint och vackert, det minns jag. Han hade en fin och gullig röst. Så råkade jag få honom som elev. Jag förstod att det kanske inte var klassisk sång som var hans grej, men han var intresserad. Han var väldigt lyssnande och nyfiken.

Hon fortsatte vidare i intervjun med SVT:

– Redan då skrev han skrev texter och höll på med musik. Det var rock och pop som låg närmast hans hjärta, men han var intresserad av klassisk musik också. Han var allvarsam och mycket seriös, det märktes särskilt när vi höll på med texter. Varför sjunger man? Varför har man en text? Martin kunde det där, han visste precis vad jag pratade om.

Jobbade Max Martin med Denniz Pop på Cheiron-studion?

Denniz Pop år 1997. Foto: Jonas Ekströmer

Max Martin jobbade med Denniz Pop, som senare dog i sviterna av cancer år 1998, på den mytomspunna Cheiron-studion vid Fridhemsplan i Stockholm. För P4 Stockholm har han berättat om hur det kändes att ikonen tog honom under sina vingar:

– Denniz Pop som var världens tyngsta producent frågade lilla hårdrockar-jag om jag ville jobba med honom. Bara det var ju jävligt coolt liksom.

Max Martin i Cheiron-studion år 2000. Foto: Jack Mikrut/TT

Tillsammans skapade de hits åt personer som sedemera skulle bli några av världens största artister.

– Jag minns att Justin Timberlake satt här, han var väl femton år då, och övade sina rösttricks i timmar, och hans mamma var här. Man blev helt galen till slut, har han sagt till P4 Stockholm, och fortsatte vidare:

– När de här människorna kom hit var de ju inte kända. Så det var intressant att se att nästa gång de kom hit så stod det folk utanför, man fick liksom klämma sig igenom en folkmassa när man skulle gå till jobbet.

Cheiron-studion vid Fridhemsplan i Stockholm år 2000. Foto: Janerik Henriksson/TT

Max Martin låtar – vilka hits har han gjort?

Max Martin har en gedigen katalog med låtar där han står som antingen musikproducent eller låtskrivare – eller både och. Här är några av dem, enligt Billboard och Rolling Stone:

Britney Spears: “…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again”

“…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again” Backstreet Boys: “I Want It That Way”, “Shape of My Heart”

“I Want It That Way”, “Shape of My Heart” *NSYNC: “It’s Gonna Be Me”

“It’s Gonna Be Me” Kelly Clarkson: “Since U Been Gone”

“Since U Been Gone” P!nk: “So What”, “Raise Your Glass”

“So What”, “Raise Your Glass” Katy Perry: “I Kissed a Girl”, “Teenage Dream”, “Roar”

“I Kissed a Girl”, “Teenage Dream”, “Roar” Taylor Swift: “We Are Never Ever Getting Back Together”, “Blank Space”, “Shake It Off”, “Delicate”

“We Are Never Ever Getting Back Together”, “Blank Space”, “Shake It Off”, “Delicate” The Weeknd: “Can’t Feel My Face”, “Blinding Lights”, “Save Your Tears”

“Can’t Feel My Face”, “Blinding Lights”, “Save Your Tears” Ariana Grande: “Problem”, “Break Free”

“Problem”, “Break Free” Maroon 5: “One More Night”

“One More Night” Bon Jovi: “It’s My Life”

Vilka artister har Max Martin jobbat med?

Som listan ovan indikerar har Max Martin, under flera decennier, jobbat med några av världens mest kända och streamade artister. Flera av dem hyllade honom, i samband med att han vann Polarpriset år 2016.

– Max är fantastiskt i studion. Han är perfektionist, något jag ser upp till. Att jobba med honom kan vara ganska tufft eftersom jag är rädd att göra fel. Jag måste ge allt samtidigt som det är kul att jobba med honom. Han är väldigt talangfull, sa Britney Spears, enligt SVT, medan Maroon 5:s sångare Adam Levine sa följande om svensken:

– Det häftiga med Max är att han är besatt av musik och ingenting annat. Det finns inga andra störande moment, inga kompromisser eller pengar, han bara älskar att göra musik.

Britney Spears år 2000. Hon har jobbat med Max Martin vid flera tillfällen. Foto: Hermann J. Knippertz/AP/TT

Har Max Martin producerat Taylor Swifts ”Life of a show girl”?

Max Martin har, tillsammans med Karl Johan Schuster, även känd som ”Shellback”, producerat Taylor Swifts album ”The life of a showgirl” som släpptes i oktober 2025. Produktionen, som till stor del skedde i Sverige.

– Jag spelade konserter, ofta tre i rad. Sedan hade jag tre dagar ledigt. Jag flög till Sverige, åkte tillbaka till turnén och jobbade samtidigt med det här. Vid den här tiden var jag helt slut fysiskt, men samtidigt så mentalt stimulerad och oerhört inspirerad av att få skapa, har hon sagt om inspelningsperioden i podcasten ”New heights”.

Taylor Swifts albumomslag till "The life of a show girl". Foto: Republic Records/AP/TT

Och det hela gjordes sannerligen under stort hemlighetsmakeri.

– Det måste ha funnits mycket planering för att inte avslöja var hon var någonstans. Det hon antagligen har gjort är att åka någonstans efter showen med sitt eget privatjet och sen tagit ett annat privatjet till Stockholm för att inte bli spårad. Sedan har hon väl direkt gått in i en bil och körts till studion, har kulturjournalisten Helle Schunnesson sagt till SvD.

Samtidigt har både Expressen och magasinet Residence rapporterat om ett påstått samarbete mellan Max Martins musikverksamhet i Sverige och lyxhotellet Ett Hem i Stockholm, där världsstjärnor, enligt medierna, ska kunna bo i samband med inspelningar. Men att Swift skulle ha bott där under produktionen av ”Life of a show girl” har inte kunnat bekräftas.

Har Max Martin fru eller flickvän?

Max Martin är gift med Jenny Petersson. Under producentens tacktal vid Polarpriset år 2016 kom frun på tal. Han förklarade då att det finns två hemligheter för att skriva den perfekta poplåten. Först och främst:

– Att stjäla. Ja. Jag erkänner. Jag har genom åren stulit från giganter som Abba, Kiss, Prince... och Lasse Holm förstås, sa han, enligt Polar Music Prize, och fortsatte sedan med att avslöja att den andra hemligheten är hans fru och dotter.

– Jag kunde inte ha gjort det utan er.

Max Martin familj – har han barn?

Max Martin och Jenny Petersson har ett barn: dottern Doris Sandberg.

Max Martin tillsammans med dottern Doris, till vänster, och frun Jennt, till höger. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Max Martin förmögenhet – hur mycket pengar har han?

Max Martins exakta förmögenhet, eller net worth, i dag är oklar. Men år 2017 uppskattade Variety att svenskens förmögenhet uppgick till drygt 260 miljoner dollar, vilket enligt Expressen motsvarar ungefär tre miljarder kronor år 2025, med hänsyn till inflation.

Samtidigt rapporterade tidningen att Max Martins koncern, med moderbolaget "2006 i Stockholm AB", hade ett eget kapital på över 1,1 miljarder kronor vid slutet av 2023. Under sommaren 2025 plockade producenten ut totalt 575 miljoner kronor ur ägarbolaget.

Har Max Martin Instagram?

Max Martin har inte Instagram – ett aktivt val från hans sida. För Dagens Industri har musikproducenten, enligt Expressen, berättat om varför han håller en låg profil, både vad gäller intervjuer och sociala medier.