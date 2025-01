Arash "Ash" Pournouri, 43, var under flera års tid manager för dj-stjärnan Avicii, vars riktiga namn var Tim Bergling.



Deras samarbete inleddes redan 2008 när Avicii var helt okänd. Ash såg potential i den oslipade diamanten och utlovade tidigt att han skulle göra honom till världens största artist.



Ash och Tim jobbade med varandra på daglig basis ända till 2016, när deras samarbete bröts.

Tim "Avicii" Bergling i sin studio 2011. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Avicii dog 2018 - Ash berättar om sorgen

Två år senare, den 20 april 2018, nåddes världen av den tragiska nyheten att Tim Bergling tagit sitt liv under en vistelse i Muskat, Oman.

– Jag var på mitt kontor och skulle göra klart någon deal tror jag. Sen så ringde en gemensam vän mig och så berättade han vad som hade hänt. Jag kunde inte koppla det, har Pournouri sagt om dödsfallet i "Framgångspodden".

Efter Berglings bortgång sändes Avicii-dokumentären "True stories". Efter den sänts riktades hård kritik mot den tidigare managern, som anklagades för att ha pressat stjärnan för hårt.

– Jag önskar att den negativa energin som riktades mot mig skulle lagts på att ta fram fakta och ta reda på vad som hände Tim och varför. Den frågan kommer att följa mig resten av mitt liv, säger han i Framgångspodden.

Ash Pournouris relation till Tim Bergling

I den nya dokumentärfilmen "Avicii – I'm Tim" på Netflix får tittaren en mer nyanserad bild av Pournouris och Berglings nära relation till varandra.

Under åren med flest spelningar jobbade de båda två mer eller mindre dygnet runt, berättar Tim i tidigare inspelade intervjuklipp som är med i Netflix-dokumentären.



Foto: Christine Olsson/TT

Ash Pournouris familj - har två barn

I det arbetstempo Ash och Avicii hade under sent 00-tal och första halvan av 10-talet är det svårt att prioritera något annat än just karriären, skulle man kunna tänka sig.

Men under de mest hektiska åren hann Ash Pournouri även med att bilda familj, vilket han berättar om i en intervju med Hänt.

På pressträffen inför den första lördagsfinalen av Idol 2024 berättar han att han har flickvän och två barn, som är 13 respektive 16 år gamla.

Det betyder att barnen föddes omkring år 2012 respektive 2009.



– De har potentialen att hålla på med musik men vill inte gå för mycket i pappas fotspår, säger han till tidningen.

Ash Pournouris partner - är inte gift

Vidare berättar Pournouri att han och flickvännen inte är gifta:

– Jag och min flickvän är varken gifta eller förlovade. Jag fokuserar inte så mycket på kärlekslivet nu, det är barn, det är karriär, det är Idol, säger han till Hänt.

Familjens framtidsplan är att lämna Sverige och flytta till Italien och "ett till ställe", som han väljer att hålla hemligt.

– Jag kommer säkert komma tillbaka till Sverige någon gång men inte på länge, säger han till Hänt.

