Penny Parnevik om namnet på nya bebisen: “Varför gjorde vi så?”

Penny Parnevik väntar sitt fjärde barn tillsammans med maken Douglas Murray. Men att döpa familjens kommande tillskott har inte varit lätt. Att folk förväntar sig något speciellt får paret att ifrågasätta sina val.

Penny Parnevik och Douglas Murray väntar sitt fjärde barn i mars. Paret har sedan tidigare sönerna Atticus, Achilles och dottern Pebble ihop.

Efter att ha gett sina tre första barn unika namn, inser de nu att de har satt ribban högt. I en intervju med Nyheter24 berättar de att det känns nästintill omöjligt att välja ett mer traditionellt namn till det fjärde barnet.

– Det är svårt. En del av mig är bara: varför gjorde vi så? För nu kan den inte heta typ Pontus. Det går ju inte, säger Penny.

Douglas Murray och Penny Parnevik med sina barn Pebble och Atticus. FOTO: Mickan Palmqvist / TT

Paret meddelar att de fortfarande inte har landat i något beslut om namn och Penny är öppen för tips.

– Om ni har förslag – skicka över dem, säger Penny med ett skratt.

Vill inte veta könet – och så har det alltid varit

Precis som vid tidigare graviditeter har Penny och Douglas valt att inte ta reda på barnets kön i förväg. De beskriver det som en rolig del av upplevelsen att låta det bli en överraskning.

– Det är något roligt också att spekulera, säger Douglas.

Penny Parnevik och Douglas Murray i intervju med Nyheter24.

Även om paret inte vet om det blir en pojke eller flicka, finns det en gissning – eller kanske en förhoppning.

–Vågar man tro på en tjej? Jag vill jättegärna att Pepple ska få en syrra eftersom jag har så många syrror också, jag kan verkligen relatera till det, säger Penny.

“Jag vill ha någonting som är mitt”

Bebisen är beräknad till den 20 mars vilket är samma datum som Pennys farfars födelsedag, något som för Penny känns tryggt. Douglas hoppas att barnet inte föds den 12 mars, på hans egen födelsedag.

– Jag vill ha någonting kvar som är mitt. Som småbarnsförälder så har man inte så mycket som är sitt längre så det är skönt att ha kvar min födelsedag iallafall, säger Douglas.

Penny instämmer glatt och berättar om vad hennes syster Peg Parnevik tycker om att dela födelsedag.

– Det är du och Peg. Peg vägrar att jag föder på hennes födelsedag, hon bara “ Det är min dag”, säger Penny med ett skratt.