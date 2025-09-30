Jesper Parnevik skrädde inte på orden i SVT:s Aktuellt, när han rasade på de amerikanska fansen under Ryder Cup.



Ludvig Åberg och Europa vann Ryder Cup, efter en avslutning som blev långt mer dramatisk än väntat. USA låg under med 5-12 inför det avgörande singelspelet och många trodde nog att söndagen skulle bli en promenad i parken för européerna.

Men amerikanerna storspelade och Ludvig Åberg var den enda som vann sin match för lag Europa. Efter att Shane Lowry och Tyrrell Hatton ordnat varsin halv poäng, kunde man ändå ta hem totalsegern med 15–13. Efter vinsten firade spelarna med champagne och en hånfull ramsa mot Donald Trump.

McIlroys fru fick en drink kastad i huvudet

Det som har fått mest uppmärksamhet under Ryder Cup är inte golfen, utan hemmapublikens beteende. Europaspelarna blev häcklade och hånade, och många dömde ut beteendet som oacceptabelt. Och för att skydda spelarnas familjer, så kallades extra poliser in.

Under lördagen fick stjärnan Rory McIlroys fru Erica Stoll en drink kastad över sig. En burk kastades på spelarfrun, som träffade hatten hon hade på huvudet.

– Det ska så klart inte få hända, men så var det den här veckan. Men Erica mår bra. Hon är en väldigt, väldigt stark kvinna. Hon hanterade allt som hände den här veckan med klass och värdighet, som hon alltid gör, sa han i en officiell intervju efter söndagens seger och fortsatte:



– Det var helt galet hur mycket poliser och säkerhetspersonal det var där ute. Jag tror knappast att något hade hänt, det hade liksom inte blivit slagsmål. Men det var väldigt mycket svordomar och oacceptabelt beteende.



SVT:s Aktuellt tog upp stöket I Ryder Cup. Skärmavbild: SVT

En som rasar på beteendet är förre storpelaren Jesper Parnevik. I SVT:s Aktuellt var frågan "Hur mår gentlemannasporten?"", och är han riktigt arg på den amerikanska publiken.

– Det var ju lite väntat att publiken skulle reagera som den gjorde. Den här publiken är ingen riktig golfpublik, de är vana med fotboll-, hockey- basketsammanhang. När det är en hel del alkohol inblandat och det är Ryder Cup då går det snett, säger han och fortsätter:

– Det är vissa spelare som får en hel del skit, det är man inte van vid. Att någon skrattar och jublar när man missar en enmetersputt. Det är Ryder Cup och det är mycket känslor och hög stämning.