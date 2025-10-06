Ilska efter kändis-fotbollsmatchen: "Extremt opassande"

Det var under kändismatchen mellan Norge och Sverige som starka känslor blossade upp hos tittarna.

Det var under helgen den omtalade kändis-fotbollsmatchen Nordic Star Cup gick av stapeln på 3Arena i Stockholm där ett svenskt kändislag mötte ett norskt kändislag.

I det svenska laget fanns en salig blandning kändisar som bland andra Alexander Abdallah, Behrouz Badreh, Sem Bloom, Lydia Vaggelyr och Theo Wahlgren.

I det norska laget fanns bland andra Marcus & Martinus.

Bakom initiativet står bolaget och Tiktok-kanalen Sporttouchen som främst är känt för Tiktok-klipp med sportnyheter för unga.

Den spännande matchen slutade med att Norge vann på straffar. Och någon som gick hem missnöjd från de momentet var Theo Wahlgren som under stundens hetta missade sin straff. Men på plats befann sig familj och vänner till Theo som visade sitt stöd efteråt.



Starka reaktioner efter orden under TikTok-matchen

Men någonting annat som stal fokus var när kommentatorn Megic Mike kommenterade Lydia Vaggelyrs spelstil.

"Megic Mike" under Allstars Fight Night 4 på Allstars fighting training center i Solna. Bildkälla:Henrik Montgomery/TT

"Lydia tillbaka till köket. Tillbaka till köket".

Många tittare ansåg att det hela var kvinnofientligt medan andra ansåg att det hela var humoristiskt.

Några av kommentarerna under Sportbladets klipp. Bildkälla: TikTok

Mike själv säger under matchen att han och Lydia är nära vänner och att det är ett internskämt mellan dem.