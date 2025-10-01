TV4-profilen pekas ut som Carl Hedins pojkvän

Carl Hedin har varit väldigt kryptisk när det kommer till sitt kärleksliv. Men under det senaste avsnittet av Elitstyrkans hemligheter – då fick tittarna se hans käresta.

Elitstyrkans hemligheter har slagit sig in rakt in i Svenska folkets hjärtan.

Programmet går ut på att ett gäng kvinnor och män som under ledning av fyra före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.

Påfrestningarna är enorma och få kommer att klara hela linan ut. Instruktörerna har tidigare tillhört SOG, Särskilda operationsgruppen, och gör ingen skillnad på män och kvinnor. Endera så klarar du av utmaningarna – eller så får du slita av din armbindel och åka hem. I vissa fall berättar även instruktörerna för sig att du inte klarat uppgifterna och du får på det sättet åka hem.

Och utmaningarna – de kommer för varenda en av rekryterna. Oavsett hur starka eller hårda de är.

Alexander Strandberg i Elitstyrkans hemligheter. Bildkälla: TV4

Instruktörer i år är Pam, Slam, Kp och Bella. Hela högen är tidigare elitsoldater som varit med i SOG. Och de tolererar inte att det höftas med några uppgifter.

I årets säsong är det dock en twist. Rekryterna består endast av en salig blandning kändisar. I gänget ser vi bland andra Sonja Livbom, Alice Stenlöf, Simon Sköld, Kristin Kaspersen och Alexander Strandberg.

Men redan de första avsnitten blev det en rad olika avhopp och bland andra, MMA-fightern Simon valde att lämna. Så även Filip Lamprecht.

För många av rekryterna har den stora akilleshälen varit momentet vatten. De utsätts nämligen varje vecka för någon form av vattenövning.

Någon som dock klarat sig bra redan från början – det är elitryttaren Carl Hedin. Många av övningarna har han dessutom lyckats med bäst av alla.

Och många ute i stugorna är väldigt nyfikna på den duktige och hunkige Carl. Det var därför det kom som en riktig överraskning när man fick se Carl samtala med människan han lever med några minuter över skärmen.

Filip Holmström pekas ut som Carl Hedins pojkvän

När Carl sätter sig vid bordet möts han av Filip Holmström, som tidigare varit med honom på röda mattan.

Genast lyser han upp och börjar prata.

Filip Holmström och Carl Hedin anländer till Lärargalan på Konserthuset i Stockholm. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

– Det betydde så mycket att få prata med någon som betyder så mycket för mig och det gav mig verkligen så mycket energi, berättar Carl om samtalet.

Pam chockas av Carls sätt att prata med personen på andra sidan skärmen.

– Det här är en sida jag inte förväntat mig att se. Det är väldigt väldigt fint, säger hon.

Personen på andra sidan, Filip Holmström, är skriven tillsammans med Carl i Vasastan, Stockholm.

Känslosamma scener från Elitstyrkans hemligheter VIP. Bildkälla: TV4

– Vi saknar dig så himla himla mycket, säger Filip och visar en bild på en söt liten hund.

– Gud jag saknar er med, säger Carl.

– Oavsett hur det här går så älskar vi dig jättemycket, säger Filip till en märkbart rörd Carl.

– Jag älskar dig så himla mycket, säger Carl och gör slängpussar till skärmen.

Filip själv arbetar som inslagsproducent på TV4.