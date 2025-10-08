Bengt Magnusson är, för många svenskar, synonym med TV4 och kanalens nyhetsrapportering. Men hur lever han i dag? Det – och ett helt gäng andra frågor som svenskarna googlar om Magnusson – reder Nyheter24 ut.

Bengt Magnusson ålder – hur gammal är han?

Bengt Magnusson föddes den 26 november 1950. Det betyder att han fyller 75 år under 2025.

Bengt Magnusson familj – vilka var hans föräldrar?

Bengt Magnusson föddes i Ystad och växte upp i Malmö, Norrköping och sedermera Stockholm. Enligt Expressen var Magnussons pappa, Åke Magnusson, nyhetsankare i SVT:s "Aktuellt" mot slutet av 1960-talet, medan mamma var personaladministratör på SVT.

Bengt Magnusson. Foto: Pontus Lundahl/TT

För DN har Magnusson berättat att journalistik och samhällsfrågor ständigt var på tapeten under familjediskussionerna hemmavid, men trots detta hade han inga planer på att jobba inom media. I stället ville han bli diplomat.

– Jag började på den tidens pol mag-utbildning. Första året läste man nationalekonomi och statistik och det var väldigt trist, tyckte jag. Men jag blev ganska bra på bowling! Sedan kom jag underfund med att det där var ingenting för mig. Då sökte jag in till Journalisthögskolan, har han sagt till tidningen.

Var Bengt Magnusson ung när han började som nyhetsankare?

Bengt Magnusson inledde sin karriär på Sveriges Radio under 1970-talet. År 1979 gick han över till SVT Sporten och sex år senare, vid 35 års ålder, blev han nyhetsankare i "Rapport", uppger DN. År 1990 var han med och startade upp TV4, där han under decennier var nyhetsankare och programledare, bland annat för "Vem vill bli miljonär?", en rad olika galor och så förstås "Gomorron", som sedermera blev TV4-flaggskeppet "Nyhetsmorgon".

Annons

Bengt Magnusson ledde "Vem vill bli miljonär?" i TV4. Foto: Jack Mikrut/TT

Bengt Magnusson, till höger, inför starten av TV4 år 1990. Foto: Ingvar Svensson/SvD/TT

Bengt Magnusson, här tillsammans med Ulrika Nilsson, var nyhetsankare i TV4 under många år. Foto: Tobias Röstlund/TT

Ledde Bengt Magnusson "Nyhetsmorgon" i TV4?

"Nyhetsmorgon" började Bengt Magnusson sända med Malou von Sivers under 1990-talet och när "Nyhetsmorgon" firade 25 år återvände duon till tv-rutan för ett jubileumsprogram. Efter detta frågade Dagens Media vad Magnusson kommer ihåg från det första programmet som sändes.

Annons

– Jag har faktiskt inga som helst minnen från det, haha. Men det har ju varit massvis av olika saker som varit roliga, men mycket som varit jäkligt jobbigt också. Det är ju så det är när man är nyhetsjournalist, och ofta minns man främst de riktigt stora nyhetshändelserna. Estoniatragedin går inte att komma förbi – det är ett starkt minne, sa han då.

Bengt Magnusson och Malou von Sivers år 2002. Foto: Ola Torkelsson/TT

Han berättade vidare för Dagens Media att han "varit rätt förskonad" från pinsamma missar i det livesända programmet.

– Delvis tack vare att man har grundinställningen när man gör ett så pass långt program, att "shit happens". Så länge man inte trampar någon på tårna eller gör någon illa, kan man inte göra annat än att konstatera att något gick fel. Någon gång gäspade jag stort när jag var okoncentrerad och råkade hamna i bild, och det kunde ha varit pinsamt, men man får parera det med ett "nu ser ni hur pass trött man är när man går upp halv fyra på morgonen".

När slutade Bengt Magnusson på TV4?

I december 2022 rapporterade flera medier, däribland Aftonbladet, att Bengt Magnusson skulle sluta på TV4 efter 32 år – något tv-profilen beskrev som "en sanning med modifikation".

Annons

– Vid årsskiftet upphör jag att gå på schema. Däremot kommer jag att plockas in vid behov, om någon plötsligt blir sjuk eller så. Dessutom har jag gått ned så pass mycket i tid den senaste tiden. Det känns inte så speciellt faktiskt. Jag räknar kallt med att jag kommer att synas framöver då och då, sa han till tidningen då och konstaterade att det hela varit ett "lätt beslut".

– Jag har de senaste åren kört fem gånger på en fyraveckorsperiod och nu blir det ytterligare nedtrappning. Nu beror min framtida närvaro på de övrigas hälsotillstånd, men jag håller naturligtvis tummarna för att de håller sig friska.

Bengt Magnusson jobbade på TV4 i flera decennier. Foto: Mark Earthy/TT

Var Bengt Magnusson sjuk i testikelcancer?

År 2015 drabbades Bengt Magnusson av testikelcancer. Det hela upptäcktes av en slump, enligt tv-profilen.

Annons

– Jag hade fått ett skavsår i ljumsken som smärtade och när jag skulle undersöka den hos min husläkare upptäcktes min cancer. Hur det gick till vet jag inte, har han sagt till Aftonbladet tidigare och fortsatte vidare:

– Sedan gick allt som på räls för mig. Jag opererades och sedan började behandlingen på Radiumhemmet.

I en intervju med Expressen, år 2020, sa Magnusson att han förhoppningsvis skulle gå på sin sista kontroll senare under året.

– Det är fem år sedan jag behandlades och jag har gått på på årliga kontroller sedan dess men det har varit positivt – eller negativt, hur man nu ska se på det. Jag har i alla fall inte haft några spår.

Har Bengt Magnusson fru?

Bengt Magnusson och frun Karin år 2007. Foto: Krister Larsson/TT

Annons

Bengt Magnusson och frun Karin har varit gifta sedan 1981, enligt Norrbottens-Kuriren. Paret träffades för första gången sju år tidigare.

– Det var hösten 1974 i Stadshuset i Stockholm. Jag vikarierade då som sekreterare hos kulturborgarrådet och Bengt var kommun- och landstingsreporter hos gamla regionalradion. Vi blev ett par sommaren 1975 och flyttade snart ihop i den lägenhet vi fortfarande har kvar på Söder. Eftersom vi ville adoptera ett barn var det bara att gifta sig. Och det ägde rum 1981, även det i Stadshuset, har Karin berättat för tidningen.

Har Bengt Magnusson barn?

Bengt Magnusson och makan Karin har ett barn: dottern Sanna. I en intervju med DN, från år 2020, har han uppgett att han har två barnbarn: Joseph och Harry. Huruvida han har fler barnbarn i dag är oklart.

Bengt Magnusson tillsammans med dottern Sanna, till vänster, frun Karin, till höger och Sannas son. Foto: Roja Studios/TT

Vad gör Bengt Magnusson i dag?

I samband med att det stod klart att Bengt Magnusson inte skulle vara schemalagd hos TV4 längre år 2022 uppgav tv-profilen att han hade en hel del annat att stå i. Till Expressen sa han:

– Jag bokar upp mig på att skjutsa barnbarn till fotbollsträning, gå på teater, bio, åka till landet.

Under hösten 2025 stod det klart att Magnusson skulle göra comeback i tv-rutan, då som berättarröst i TV3:s och Viaplays nya satsning ”Gruvan”.