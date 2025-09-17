Nyheter24 har tagit reda på allt du kan tänkas vilja veta om TV4-profilen Soraya Lavasani.

Soraya Lavasani ålder – hur gammal är hon?

Soraya Lavasani föddes den 28 februari 1982, vilket innebär att hon fyller 44 år 2026.

Soraya Lavasani ursprung – har hon påbrå från Iran?

Soraya Lavasani föddes i Uppsala, men har tidigare berättat att hennes pappa är från Iran och kom till Sverige på 70-talet.

– Det är svårt att föreställa sig hur det är att födas i ett land som är så fundamentalt annorlunda än Sverige. Att ta sig hit, bygga ett liv, anpassa sig och förändras så mycket som person, har Soraya sagt till Hänt.

Soraya Lavasani. Foto: Stella Pictures

Soraya Lavasani föräldrar – när förlorade hon sin mamma?

Soraya har tidigare varit öppen kring bortgången av hennes mamma Anne-Sophie, som dog i cancer år 2010.

– Det går inte att förbereda sig på hur det är att förlora sin mamma, har Soraya sagt enligt Cancerfonden.

Hon har även berättat om hur hon bearbetat sorgen, och att terapin hjälpte henne ut ur mörkret.

– Att inte kunna minnas den jag älskat så mycket utan att bli en våt fläck, det var så jobbigt. I dag kan jag skratta åt saker som mamma sa och gjorde. Dit trodde jag aldrig att jag skulle nå när det var som värst, berättar hon.

Soraya Lavasani familj – har hon syskon?

Ja, Soraya har tre syskon, och är den äldsta i syskonskaran. För Hänt har hon berättat att hon har två bröder och en syster.

Vad har Soraya Lavasani för utbildning?

Soraya Lavasani har studerat på Kaggeholms folkhögskola i Stockholm. Efter att ha pluggat journalistik i ett år valde hon sedan att rikta in sig på tv och media, har hon berättat för Allas.

När började Soraya Lavasani jobba på TV4 och Nyhetsmorgon?

För Allas har Soraya även berättat att det var en lärare på skolan som jobbat på TV4 som erbjöd Soraya en praktikplats i TV4-huset. Praktikplatsen ledde till ett vikariat på TV4 Uppland och sedan även en fast tjänst på TV4 GävleDalarna. År 2006 värvades Soraya till TV4 i Stockholm. År 2013 fick hon erbjudandet att börja programleda Nyhetsmorgon.

– Jag med min dåliga självkänsla tyckte att intervjun gick hur dåligt som helst. Det var ju kul att åtminstone få se TV4-huset, för tillbaka hit kommer jag inte, minns jag att jag tänkte, har Soraya berättat.

Har Soraya Lavasani make eller pojkvän?

Ja, Soraya Lavasani har sedan 2016 varit gift med Ralph Olsson.

Har Soraya Lavasani barn?

Ja, tillsammans med maken Ralph har Soraya två barn. År 2010 välkomnade paret dottern Bianca, och 2020 föddes sonen Milton.

Soraya Lavasani tillsammans med maken Ralph och barnen Bianca och Milton. Foto: Mickan Mörk/TT

