Stig Larsson är en av Sveriges främsta författare. Men vad vet du egentligen om honom? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Larsson.

Stig Larsson ålder – hur gammal är han?

Stig Larsson föddes den 20 juli 1955, vilket innebär att han fyller 71 år under sommaren 2026.

Kommer Stig Larsson från Umeå?

Stig Larsson föddes i Skellefteå, men han växte till största del upp i Umeå, enligt Albert Bonniers Förlag. För DN har han berättat om den trygga barndomen i Umeå.

– Alltså, jag hade en sån beskyddad uppväxt att jag nästan själv kan tycka att det är lite mysko. Jag växte upp med mina föräldrar och min lillasyster, det var små hus och stora trädgårdar, och det bodde bara tjejer där. Alltså, som jag hade att leka med. Jag tyckte mycket om min familj.

– När vi flyttade till ett hyreshus fanns det plötsligt, jag tror det var tjugofem killar och två tjejer som man hade att leka med. Vi bodde grannar med en finsk familj, med sex bröder. Men trots att jag började umgås med, ska vi säga, riktiga busar... De här finska bröderna beskyddade mig. De gillade mig. Det har kriminella människor alltid gjort. Jag vet inte varför. Kanske beror det på att det aldrig skulle falla mig in att se ner på dem, eller tycka synd om dem. Dessutom är jag lite för dum för att bli rädd.

Stig Larsson vid bokmässan 2024. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad har Stig Larsson för utbildning?

Stig Larsson är utbildad filmare vid Dramatiska Institutet, enligt Albert Bonniers Förlag.

Annons

Vilka böcker har författaren Stig Larsson skrivit?

Stig Larsson debuterade som författare år 1979 med romanen "Autisterna", vilket fick stor uppmärksamhet och som, enligt SVT, gjorde att Larsson blev "geniförklarad". I en nyutgåva av boken, utgiven år 2004, kallas romanen "en modern klassiker".

– På 80-talet var jag mycket stor, inte bara här hemma, utan ute i Europa också. Jag blev känd. Framgång är farligt, man får lätt en skev bild av hur omvärlden ser på en. Jag tror att jag övervärderade mig själv, har han sagt till SVT.

Stig Larsson år 1986. Foto: Anders Holmström/TT

Efter "Autisterna" har författaren, enligt Albert Bonniers Förlag skrivit ett tjugotal böcker – både romaner, essäer och diktsamlingar. Nedan kan du se ett axplock:



Nyår (1984)

Introduktion (1986)

Komedin (1989)

Matar (1995)

Natta de mina (1997)

Avklädda på ett fält (2000)

År 2012 skrev han också självbiografrin "När det känns att det håller på ta slut" och för GP har han uppgett att denna skrivandeprocess gjorde Larsson "plågsamt medveten om vissa mänskliga brister" hos sig själv.

– Det går inte att komma ifrån att jag är väldigt egocentrisk. Men att jag skulle vara så egocentrisk att jag inte tog in andra människor, inte heller människor som stod mig nära, det hade jag inte någon riktig aning om förrän jag skrev boken. Det var genant. Det är lätt att säga förlåt, men det går inte att göra ogjort.

Stig Larsson år 2006. Foto: Dan Hansson/SvD/TT

Hade Stig Larsson ett drogmissbruk?

Stig Larsson har vid flera tillfällen talat öppenhjärtigt om hur han, sedan 1980-talet, tagit amfetamin – mycket för att orka "extremt långa arbetspass". Men efter dessa pass kom baksidan.

Annons

– Du är helt slut. Det är väldigt krävande - rent fysiskt. Och det blir inte bättre med åren. Det krävs väldigt god fysik för att hålla sig vaken så länge, har han sagt till Aftonbladet, där han också beskrivit hur det var att sluta med amfetamin – ett beslut han fattade omkring år 2010:

– Jag har flera gånger drömt att jag har blivit erbjuden och tackat nej. Utom vid ett tillfälle. Då vaknade jag helt skräckslagen av att jag tackade ja. Men efter det har jag aldrig drömt något sådant. Men just de här drömmarna, när jag har drömt och tackat nej, det har varit ett styrkebesked.

Var Stig Larsson sjuk i hjärtsvikt?

Stig Larsson slutade ta amfetamin efter att han drabbats av en hjärtsvikt och sedermera en hjärtinfarkt. År 2017 rapporterade Aftonbladet att författaren då fått totalt sex infarkter, att han genomgått flera operationer, varav en slutade med en infektion i bröstbenet som gjorde honom svårt sjuk. Faktum är att Larsson var nära att mista livet.

– Det är så chockerande att det inte går att ta in. Du tar in det glimtvis när du förstår att det är på allvar. Det är en väldigt hemsk upplevelse, har han sagt till Aftonbladet, och konstaterade vidare att han inte sjukskrev sig efteråt, trots att sjukvården varnade honom för att han skulle hamna i en depression.

– Jag borde ha gjort det. Det gick ett halvår och jag fick ingenting gjort. Jag förstod inte att jag hade en depression. Jag hade ingen erfarenhet av det. Jag var inte ledsen utan blev snarare väldigt passiv. Jag orkade inte företa mig något. Jag upplevde en form av meningslöshet trots att jag överlevt.

Stig Larsson har drabbats av flera hjärtinfarkter. Foto: Janerik Henriksson/TT

Har Stig Larsson fru eller partner?

Stig Larsson var under flera år gift med regissören Natalie Ringler. Paret träffades, enligt SvD, i Minsk, Belarus och Larsson hade egentligen inga planer på att varken gifta sig eller bilda familj. Fokus låg i stället helt och hållet på karriären.

Annons

– Om du har en stor begåvning, som jag har, eller hade, då finns det också ett ansvar. Jämför med en mycket duktig fotbollsspelare, som blir uttagen att spela för Sverige i landslaget. Det går knappast att tacka nej. Jag har fått en gåva som förpliktigar, sa han till tidningen då.

År 2012 skrev DN att Larsson skilt sig från Ringler och i dag är författaren fortsatt ogift. Huruvida han har någon partner är oklart.

Har Stig Larsson barn?

År 2013 uppgav Stig Larsson för GP att han inte hade några barn, samtidigt som han bedyrade sin kärlek för katten Cyril.

– Jag har inga barn så min katt är som ett barn för mig. Vi människor vill ge kärlek och om det är en hund, katt eller människa kanske inte spelar så stor roll, säger han.

Foto: Maja Suslin/TT

Har Stig Larsson varit debattör och krönikör?

Stig Larsson har varit offentlig debattör i många år och har återkommande skrivit debattartiklar och krönikor. I en intervju med Bulletin har Larsson emellertid sagt att formatet inte passat honom.

Annons

– Jag har svårt att tänka mig in i det säljande och journalistiska. Det finns massa olika frågor där jag har åsikter som jag tar upp muntligt med olika människor, och det borde jag ju kunna skriva om. Problemet blir när jag upprepar mig. Det är ju inte bra. Det var det jag upptäckte 94, då blev jag tvungen att sluta.

Under hösten 2025 medverkade författaren i debattprogrammet "Skavlan & Sverige" som handlade om skönhetsideal, estetiska ingrepp och operationer.

– Att bry sig om sitt utseende… Ursäkta, det kanske låter konstigt, men det är lite homovarning på det, att stå framför en spegel och titta på sig själv. Nej, det gör inte en snubbe, sa Larsson då, varpå SVT-profilen Karl Fredrik Gustafsson avbröt och flikade in:

– Homo är något av det bästa man kan vara.