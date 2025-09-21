Allt om Jan Gradvall: Familj, böcker och vinsten i Postkodmiljonären

Journalisten, författaren och populärkulturella experten Jan Gradvall har blivit ett välkänt ansikte i svenska tv-soffor och ett välbekant namn i medie- och musikvärlden. Nyheter24 har tagit reda på svaren på alla frågor om honom.

Jan Gradvall ålder – hur gammal är han?

Jan Gradvall är född 3 juni 1963, vilket betyder att han fyllde 62 år sommaren 2025.

Jan Gradvall fru – är han gift?

Jan är gift med Pia Gradvall som enligt Nordic women in film är manusförfattare för film, tv och teater.

Jan Gradvall familj – har han barn?

Ja, i en intervju med DN berättade Jan att han har sonen Roy, idag 22, tillsammans med Pia.

Är Jan Gradvall professor?

Även fast Jan Gradvall ibland kallas "Professor pop", är han inte någon professor. Han däremot enligt Volante journalist, redaktör och författare.

Jan Gradvall böcker – vad har han skrivit?

Jan Gradvall har skrivit flertalet böcker. Några av dem som man kan lyssna på via Storytel är:

Vemod undercover: Boken om ABBA (2023)

Melancholy Undercover (2024)

The Book Of ABBA (2025)

Nyponbuskar nyponbuskar hela vägen nyponbuskar (2014)

Kreativ friktion: en handbok i nytänkande (2021, med Magnus Lindkvist)

Hur mycket vann Jan Gradvall i Postkodmiljonären?

Jan Gradvall sitter i stjärnpanelen i Postkodmiljonären. Stjärnpanelen är en livlina som den tävlande kan ta hjälp av när det kommer till någon fråga i programmet.

Men han har även själv svarat på frågor i programmet. I ett avsnitt från 2020 får han själv vara med och tävla, i en artikel från Aftonbladet berättar Jan att han hann svara på en fråga värd 100 000 kronor innan programmet tog slut.

Där berättar han även vad han hade velat göra för vinstpengarna.

– Jag vill göra en längre resa till Japan, så när världen mår bra igen skulle jag gärna vilja åka dit.

Jobbar Jan Gradvall på TV4

Nej Jan jobbar inte på TV4 men han medverkar ofta i TV4s Nyhetsmorgon som expert när det kommer till populärkultur.

Jan Gradvall Jeopardy – är han med i programmet?