Bilden på Demi Lovato chockar experten: "Alla pratar om det"

De nya bilderna på artisten Demi Lovato chockar världen – och experten. – Det har ju exploderat på sociala medier det senaste dygnet – alla pratar om Demis ‘nya’ ansikte efter Paris Fashion Week, säger beautyexperten Svante Norberg till Nyheter24.

Modeveckan i Paris avslutades precis, och ett par snackisar dominerade – om vi inte pratar om själva kläderna som visades på catwalken. Supermodellen Kate Moss blev omskriven världen över då hon såg ut att ha lite svårt med balansen innan och efter Saint Laurents visning som dessutom öppnade hela modeveckan. Flera fans var oroade över Kates mående, vilket Nyheter24 då rapporterade om.

Kate Moss får hjälp tillbaka till sitt hotell i Paris – Hotel Costes – den 1 oktober 2025. Bildkälla: Stella Pictures.

Även den Oscarsvinnande skådespelaren Nicole Kidman rönte uppmärksamhet för sin "skilsmässolook" – hon dök upp på Chanels visning i en vit, lyxig skjorta från det franska modehuset – och hade utöver det en aldrig tidigare skådad glow. Kanske har det något med skilsmässan från Keith Urban att göra?

– Jag är bara väldigt nervös, sa Nicole Kidman till Vogue inför visningen, rapporterade People.

Det strålade om Nicole Kidman. Bildkälla: AP Photo/Aurelien Morissard/TT Bild

När Meghan Markle började hånskratta åt en modell som snubblade under modevisningen var också det något som fick världens ögon att riktas mot den franska huvudstaden. "Det är så pinsamt att se", sa australiska Sky News om Meghans beteende.

Demi Lovato visade "nytt" ansikte under modeveckan i Paris

Något annat som har väckt uppmärksamhet under modeveckan i Paris är artisten Demi Lovato och hennes förändrade utseende. Den 33-åriga sångerskan fångades på bild när hon var på väg till Copernis visning, något som bland annat Daily Mail uppmärksammade.

Att Demi Lovato ser ut att ha genomgått en skönhetsoperation eller andra ingrepp är ganska uppenbart. I kommentarsfältet på Page Six Instagram är det flera följare som reagerar på hennes nya utseende.

Svante Norberg hörs i skönhetspodden In your Face som han gör tillsammans med hudterapeuten Vanja Ertas. Tidigare har han varit expertröst åt Nyheter24 när ikonen Madonna visade sitt "nya" ansikte, men även när Brad Pitts nya look blev viral.

Svante Norberg. Bildkälla: Privat

När Nyheter24 visar bilderna på Demi Lovatos "nya" ansikte har Svante Norberg redan sett dom.

Demi Lovato på modeveckan i Paris 2025. Bildkälla: Stella Pictures.

Demi Lovato är oigenkänlig på de nya bilderna. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det har ju exploderat på sociala medier det senaste dygnet – alla pratar om Demis ‘nya’ ansikte efter Paris Fashion Week. Och visst, hon ser rejält annorlunda ut. Det enda hon själv har bekräftat är att hon använder Xeomin, alltså ett slags Botox, men jag tror att det ligger mer bakom den här förvandlingen, säger Svante Norberg till Nyheter24.

Vad tycker du att det ser ut som att hon har gjort för ingrepp?

– Jag skulle inte bli förvånad om hon gjort ett upper face lift eller det så kallade ‘foxy eyes’, där man lyfter ögonens yttre del för ett mer kattlikt, snatched uttryck. Det ser också ut som att hon har fyllt sina läppar rätt ordentligt och möjligen gjort något för att tajta till käklinjen – kanske efter en snabb viktnedgång med GLP-1-läkemedel, säger Svante Norberg till Nyheter24.

Blev det lyckat tycker du?

– Hela intrycket är väldigt ‘surgical glam’ – det vill säga perfekt polerat, lite mystiskt stelt och väldigt långt från den naturligare look hon haft tidigare. Det här är mer än bara skicklig styling och ljussättning, säger Svante Norberg till Nyheter24