Experten om skräckvideon på Madonna: "Det är förstås en chock"

Det var i oktober 2022 som Madonna la ut ett klipp på sin TikTok som fick flera av stjärnans fans att börja oroa sig. På klippet ser Madonna inte riktigt sig lik ut, och det började genast spekuleras kring om hon hade opererat sig.

Året därpå uppmärksammade kändisbloggaren Perez Hilton klippet igen, och reaktionerna lät inte vänta på sig. "Hon brukade vara så ikoniskt vacker" och "Jesus vad har hänt med henne" var några av kommentarerna då.

Madonna i klippet som sprids på nytt. Bildkälla: TikTok/madonna

Madonnas ansikte har förändrats genom åren. Bildkälla: TikTok/Madonna

Madonna själv har skämtat om sina ingrepp, och i ett inlägg på X skrev hon för ett år sedan om plastikryktena som följer henne.

"Kolla hur söt jag är nu när svullnaden har lagt sig efter min kirurgi", skrev hon skämtsamt på X.

I fjol berättade kirurgen Barry Weintraub för Daily Mail att han trodde att Madonna genomfört minst 12 skönhetsingrepp, som ska ha kostat henne miljontals kronor.

Madonna 1986. Bildkälla: TT Bild

Madonna 2005. Bildkälla: AP Photo/Stephen Chernin/TT Bild

Madonna år 2007. Bildkälla: AP Photo/Evan Agostini/TT Bild

Madonna år 2016. Bildkälla: AP Photo/Kin Cheung/TT Bild Madonna år 2016. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP, File/TT Bild

Bilderna på Madonna sprids igen

Nu sprids återigen bilderna på Madonna, och spekulationerna om vad som hänt med stjärnans utseende har satt igång igen.

Nyheter24 kontaktade Svante Norberg, som är medgrundare till skönhetskliniken VS klinik i Norrköping. Utöver det så driver han skönhetspodden In your face tillsammans med hudterapeuten Vanja Ertas.

I podden diskuterar duon trender inom hudvård, skönhet, behandlingar och ingrepp. Efter att ha tagit del av bilderna på Madonna så delar Svante Norberg sina teorier kring vad som har gjort att Madonnas utseende har förändrats så drastiskt.

Svante Norberg. Bildkälla: Privat

Madonnas ansikte har ju förändrats en hel del de senare åren, vad tror du att hon har gjort för olika ingrepp?

– Jag tror att Madonna har smakat på precis hela buffébordet av plastikkirurgi genom åren. Ansiktslyft, halslyft, ögonlyft, pannlyft och fett-transplantationer är bara några ingrepp hon med säkerhet har genomfört. Fram tills för cirka ett par år sedan tyckte nog de flesta att hon lyckades helt okej, säger Svante Norberg till Nyheter24.

Så till skillnad från vad många fans tror så är kanske hemligheten bakom Madonnas fylligare ansikte orsakat av kroppseget fett som injicerats in i till exempel kinder, istället för fillers som kan vara vanligare.

Stillbilder från Madonnas TikTok-video från 2022. Bildkälla: Madonna/TikTok

Experten om bilderna på Madonna: "Förstås en chock"

Varför ser hon så annorlunda ut på de här bilderna tror du?

– Det är förstås en chock när ett så bekant ansikte plötsligt inte har ett bekant ansikte längre, och får folk att undra om hon drabbats av en kraftig allergisk reaktion. Det viktigaste är såklart att hon själv är nöjd, men enligt många har hon helt enkelt dragit åt för hårt och överfyllt sitt ansikte med vad jag förmodar är hennes egna kroppsfett, säger Svante Norberg till Nyheter24.

Finns det en fara med att göra så många ingrepp som hon gör?

– Alla ingrepp medför mer eller mindre risker. Det viktigaste är att man är vid god hälsa och går till duktiga kirurger, men även då kan det gå fel. Det är alltid en vågskål, och för Madonna (och många andra) väger ett ungt utseende tyngre än riskerna, avslutar han.