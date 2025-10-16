Programledaren Jenny Strömstedt är ett välbekant ansikte hos svenska folket. Nyheter24 har därför tagit reda på svaren till de mest googlade frågorna om TV4-profilen.

Jenny Strömstedt ålder – hur gammal är hon?

Den svenska journalisten och programledaren Jenny Strömstedt föddes den 2 augusti 1972. Det betyder att hon blir 54 år under sommaren 2026.

Jenny Strömstedt längd – hur lång är hon?

Det är många som undrar hur lång Jenny Strömstedt är och svaret har Nyheter24 tidigare redogjort för. Hon mäter 178,5 centimeter.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Är Jenny Strömstedt utbildad journalist?

Enligt uppslagsverket NE har Jenny Strömstedt studerat journalistik, bland annat vid Stockholms universitet och i USA. Men hon valde att hoppa av studierna för att börja jobba istället. Huruvida hon tagit sin examen i efterhand är dock inte känt.

Annons

Hur länge har Jenny Strömstedt jobbat på TV4?

När Strömstedt valde att hoppa av studierna var det TV4 som lockade, en arbetsplats hon varit på sedan 1992. Hon har bland annat jobbat som reporter, researcher och producent för program så som ”Nyhetsmorgon, ”Soff-i-propp”, ”TV4 Nyheterna” och ”Kalla Fakta”, enligt Expressen.

När började Jenny Strömstedt leda Nyhetsmorgon?

Enligt TV4 själva har Strömstedt jobbat vid Nyhetsmorgons frukostbord ända sedan 2005.

I en intervju med Icakuriren har hon berättat hur hon från början såg TV4 som en ”cowboy-arbetsplats”.

– När jag började på TV4 var det i högsta grad en cowboy-arbetsplats. Direktörerna hade affärer med sekreterarna, och vi unga kvinnor fick göra känslojobben, medan killarna skickades ut på presskonferenser och vårbudgetar. Men om man vågade höja rösten så lyssnade cheferna. Och på något tvångsmässigt sätt höjde jag ofta rösten, har hon berättat.

En ständig vapendragare i TV4-studion är Steffo Törnquist, en person hon värdesätter.

– Vi har alltid så roligt när vi ses, och vi har exakt samma humor. Men jag har också stor respekt för Steffo som yrkesperson. Han är analytisk och klok, en riktig murvel. När vi började jobba ihop tog han nog en ganska senior roll, på den tiden var det inget konstigt. Men skulle man se programmen i dag skulle det nog vara lite ”äldre män vägvisar en yngre kvinna” över det hela. Jag har dock aldrig upplevt det så, vi har alltid haft en väldigt jämlik relation.

Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist påtill TV-priset Kristallen 2019. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Jenny Strömstedt partner – är hon gift med Niklas Strömstedt?

Ja, Jenny Strömstedt är gift med musikern och artisten Niklas Strömstedt. Paret sa ja till varandra 2011, men blev ett par redan 2008, uppger Aftonbladet.

Annons

Flera svenska kändisar närvarande på bröllopet, däribland Kristin Kaspersen, Agneta Sjödin, Andreas Johnson, Lennart Ekdal samt Niklas Strömstedt exfru Efva Attling, som också agerade ringbärare.

I intervjun med Icakuriren beskrev Jenny sin make som ”varm, snäll, stark och trygg”.

– Han är en snäll person. Varm. Han vill väl och är omtänksam, men också uppmuntrande och bekräftande. Han är förstås lite dålig på att torka ur handfatet när han borstat tänderna, det är nog det enda negativa jag kan komma på. Vi har väldigt kul ihop, vi skrattar åt konstiga saker som ingen annan tycker är roligt, sa hon.

Niklas Strömstedt och Jenny Strömstedt. Foto: Mikaela Landeström/TT

Jenny Strömstedt familj – har hon barn?

Enligt Expressen har Jenny Strömstedt tre barn: Kitty, Mika och Vanna. I familjen ingår såklart också Niklas Strömstedts barn: Adam och Simon som han har med Efva Attling och dottern Maja som han har med Agneta Sjödin.

Annons

Var bor Jenny Strömstedt?

Paret Strömstedt är bosatta i Stockholm, något Damernas Värld redogjort för.

Har Jenny och Niklas Strömstedt sommarhus på Dalarö?

Ja, Jenny och Niklas har ett sommarhus på Dalarö, något Damernas Värld också uppgett. Så här beskrev hon platsen för tidningen 2020:

”Min favoritplats på jorden är ute på Dalarö, i huset som min man har tagit över efter sina föräldrar. Där kan jag släppa ner axlarna och där känner jag mig som vackrast och starkast, eftersom jag får strosa runt barfota, tvätta mig i havet, jobba i trädgården och göra saker med händerna. Då känner jag min skitsnygg och härlig. Oklart om omgivningen tycker detsamma”.

Var klipper sig Jenny Strömstedt?

Det verkar vara många som funderar på var Jenny Strömstedt går och klipper sig. Aftonbladet har tidigare rapporterat att Hillewi Gottfridsson på salong Ellui klippt henne i flera år.

Annons

Är Jenny Strömstedt med i Bäst i test i TV4 2025?

Ja, Jenny Strömstedt är en av paneldeltagarna i TV4-programmet ”Bäst i test” 2025, något Nyheter24 tidigare rapporterat.

Resterande deltagare är Peter Magnusson, Kirsty Armstrong, Daniel Nannskog och Victor Beer.

Har Jenny Strömstedt Instagram?

Ja, på Instagram heter hon @jennystromstedt. På plattformen har hon 328 000 följare.