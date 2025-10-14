Nyheter24
Nöje /Kändisar /Kylie Jenner

Kylie Jenner möts av kritik för King Kylie: "Så tondövt"

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 12:01
Kylie Jenner
Kylie Jenners nya reklamfilm väcker starka reaktioner. Foto: Instagram/kyliejenner.

Kylie Jenners nya kampanj för kollektionen King Kylie för Kylie Cosmetics möts nu av kritik från flera håll. "Så tondövt" är en reaktion på entreprenörens inlägg.

Quetzala Mikko Blanco
Nöjesreporter
Nöjesreporter

Kylie Jenner

Entreprenören och Kylie Cosmetics-grundaren Kylie Jenner, 28, möts nu av stenhård kritik och kallas för "tondöv". Det handlar om hennes nya reklamkampanj för just märket Kylie Cosmetics som visar hur Kylie, i handbojor, eskorteras genom ett fängelse av två män klädda som polismän.

Kylie Jenner möts av kritik för kampanjen King Kylie för Kylie Cosmetics

En annan bild visar hur hon sitter framför en rad av speglar med läppstiftsmärken på – som att hon räknar ner dagarna till att släppas ut. En tredje bild visar hur hon lutade sig över en polisbil för att gripas.

LÄS MER: Chockade reaktioner på nya bilderna på Timothee Chalamet: "Förstör ansiktet"

Kylie Jenner
Kylie Jenners nya kollektion hyllar hennes "King Kylie"-era år 2016. Bildkälla: Instagram/kyliejenner

Samtidigt som Kylie släpper sin reklamvideon så har USA:s migrationsmyndighet ICE och dess agenter siktet inställt på misstänkta illegala immigranter som arresteras och fängslas i väntan på att deporteras. Det har lett till stora protester i hela USA, skriver brittiska Metro.

"Den här familjen är så oerhört dum. Hennes klipp där hon eskorteras av polisen, struttar genom fängelset i handfängsel, klackar och underkläder. Den här familjen vet ingenting om vad resten av människorna i det här landet dealar med", löd en reaktion på Reddit, skriver Metro.

"Vad är det med superika människor som glamouriserar att vara fattig och i klammeri med rättvisan? Det är så tondövt", skrev en annan.

LÄS MER: Experten om de nya bilderna på Kylie Jenner som chockar världen: "Dramatisk förändring"

Kylie Jenner
Kylie Jenner i reklamen. Bildkälla: Instagram/kyliejenner

När amerikanska Page Six uppmärksammade kritiken mot Kylie så möttes hon av både ris och ros i kommentarsfältet.

"Allt är inte politik eller så djupt", skrev en person som tog Kylie i försvar.

"Det känns som Kendall Jenner för Pepsi 2017", löd en annan reaktion som syftade på Kylies syster Kendalls uppmärksammade reklamfilm för Pepsi där hon under en demonstration erbjöd en polis en burk läsk – och hela demonstrationen jublade.

Pepsi anklagades för att vilja tjäna pengar på Black Lives Matter-rörelsen. En av de som reagerade starkt var Dr. Martin Luther King Jr:s yngsta barn Bernice. Hon delade en bild på sin pappa som trycktes undan av flera poliser, och till bilden skrev hon: "Om pappa bara hade vetat om Pepsins makt".

Läskjätten stoppade reklamfilmen och gick ut med en offentlig ursäkt, vilket NBC News då rapporterade om.

Kommentarer

