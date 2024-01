Chockade reaktioner på nya paparazzibilden på Timothée Chalamet: "Förstör ansiktet"

I flera år så förnekade entreprenören, tv-kändisen och influencerdrottningen Kylie Jenner, 26, att hon skulle ha gjort några skönhetsingrepp. Hon menade på att hennes utseende förändrats så drastiskt på grund av puberteten och fillers i läpparna, något som Huff Post skrivit om.



Kylie Jenner före sina skönhetsingrepp. Bildkälla: Stella Pictures. Bilden är ett montage.

Kylie Jenner efter sina skönhetsoperationer. Bildkälla: Stella Pictures.

Men sommaren 2023 så gick Kylie slutligen ut öppet och berättade att hon som 19-åring hade gjort en bröstförstoring. I ett avsnitt av realityserien Keeping up with the Kardashians berättade Kylie att hon opererade sina bröst innan hon fick dottern Stormi. Idag ångrar hon bröstförstoringen.

– Jag hade fantastiska naturliga bröst. Helt fantastiska. Helt perfekt storlek och allt. Jag önskar att jag aldrig hade gjort dom till att börja med, berättade hon i Keeping up with the Kardashians.

Hon berättade vidare att hon själv skulle bli "förkrossad" om hennes dotter valde att operera sig som 19-åring.

Kylie Jenner före sin påstådda BBL (Brazilian Butt lift) och bröstförstoring. Bildkälla: Stella Pictures. Bilden är ett montage.

Kylie Jenner efter ingreppen. Bildkälla: Stella Pictures. Bilden är ett montage.

Kylie Jenner och Timothée Chalamet

Sedan januari 2023 så har Kylie Jenner dejtat skådespelaren Timothée Chalamet, 28. När nyheten om att de var ett par först nådde omvärlden reagerade fansen med total chock – något du kan läsa mer om här.

Relationen mellan Kylie och Timothée är väldigt seriös, och i december berättade en källa nära paret för magasinet People mer om hur deras relation ser ut.

– De försöker att gå på viktiga tillställningar för varandra. Timothée är så imponerad av allt hon uppnår, och tycker att hon är en fantastisk mamma. Han är väldigt bra för Kylie. Sedan de började dejta så verkar hon vara väldigt avslappnad och fokuserad. Hennes familj älskar honom, berättade källan då.

Kylie Jenner och Timothée Chalamet har träffats sedan januari 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Bilden på Timothée Chalamet från kliniken oroade fansen

Under hösten fångades Timothée på bild när han lämnade plastikkirurgen Jason Diamonds kontor i Beverly Hills. Jason Diamond är "huskirurg" åt familjen Jenner-Kardashian, och bland hans andra kända klienter finns bland andra Hailey Bieber, Megan Fox och Chrissy Teigen, skriver brittiska The Sun.

Jason Diamonds klinik utför flera avancerade ingrepp så som ansiktslyft, halslyft, ögonlockskirurgi, ögonbrynslyft, kindlyft, specialgjorda implantat för ansiktet och hårtransplantationer.

I Keeping up with the Kardashians fick tittarna år 2018 se hur Jason Diamond förminskade Kris Jenners örsnibbar.

När bilderna spreds som visade Timothée utanför kliniken så lät inte reaktionerna vänta på sig. På forumet Reddit löd några kommentarer : "Åh jävlar, Timmy kommer förstöra sitt ansikte", "Jag var rädd att det här skulle hända" och "Jag kan inte tro vad jag ser" var två starka reaktioner.

Andra kommentarer på Reddit lyder:

Bilderna på Timothée Chalamet väckte starka reaktioner...Bildkälla: Reddit

Har Timothée Chalamet gjort fillers?

I januari sågs Kylie Jenner och Timothée Chalamet på Golden Globe Awards i Beverly Hills tillsammans – och en detalj i bilderna på Timothée har nu spätt på ryktet om skönhetsingrepp ännu mer.

På Instagram driver amerikanskan Erika Barry kontot Injectorbunny. Där uppdaterar hon sina hundratusentals följare om de ingrepp – mestadels fillers och Botox – som hon själv utför på patienter, men då och då synar hon också trender inom plastikkirurgi och hon tar även ofta en närmare titt på kändisars förvandlingar.

Efter Golden Globe så satte hon ihop ett inlägg som visade hur flera av galans största stjärnor har förvandlats genom åren. Både Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Taylor Swift och Jennifer Lopez fanns med i bildspelet. Men det var inte bara kända kvinnor som hamnade under luppen.

Även skådespelaren John Krasinski och just Timothée Chalamet användes som exempel på hur stjärnorna har förändrats.

"Har Timmy (Timothée Chalamets smeknamn, reds. anm) gjort lite fillers eller använder han bara Kylies lip kit?", skrev Barry skämtsamt med en vinkning åt Kylie Jenners skönhetsimperium Kylie Cosmetics.

"Timmy har gjort en lipflip" och "SJÄLVKLART har han gjort läpparna och även lite Botox" var några reaktioner.

Fansen är oroade över att Timothée Chalamet ska börja med skönhetsingrepp. Här ser vi stjärnan på Golden Globe Awards 2024. Bildkälla: Stella Pictures.

