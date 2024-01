Experten om nya bilderna på Kylie Jenner – som chockar världen: "Dramatisk förändring"

Realitystjärnan och entreprenören Kylie Jenner, 26, har blivit miljardär på sitt sminkimperium Kylie Cosmetics. På Instagram har hon nästan 400 miljoner följare, och där uppdaterar hon med selfies och bilder från sin oerhört glamourösa vardag.

De senaste dagarna har Kylie Jenner befunnit sig i Paris för den årliga modeveckan, och där har hon hunnit med visningar av bland annat Jean Paul Gaultier. Men bilderna på Kylie Jenner från Paris blev snabbt virala på sociala medier. Detta då många fans nu menar att hon ser väldigt annorlunda ut än tidigare.

Både brittiska och amerikanska medier har uppmärksammat bilderna, och på Instagram och TikTok har olika plastikkirurger och injektionsbehandlare uttalat sig om bilderna.

Molly Bailey är injektionsbehandlare och på sitt Instagramkonto Baileysbotox så svarar hon ofta sina tusentals följare, och något som blivit en het potatis de senaste dagarna är just bilderna på Kylie Jenner.

I ett klipp så berättar hon varför det ser ut som att Kylie har ett "stink-ansikte", det vill säga ett ansikte som ser ut att precis ha luktat på något som stinker.

– Det finns faktiskt ett medicinskt namn för det. Det heter indragning av alar rim, säger hon i sitt klipp.

Alar rim är näsborren, och att den blir indragen eller uppdragen kan vara resultatet av bland annat Botox eller en näsoperation, förklarar hon.

Flera andra amerikanska experter och injektionsbehandlare har kommenterat bilderna på Kylie Jenner, och Waseem Garbia som driver kontot @unfilteredinjector har bland annat förklarat vad han tror att det är för mystisk linje som syns i Kylies ansikte nu.

– Det är filler i lymfsystemet. Strecket där är hennes lymfsystem som skriker eftersom fillern stoppar vätskan från att kunna dras ur. Då kan vi se att det är svullet. Hon har börjat samla på sig vätska under ögonen och det är för att hennes lymfsystem inte fungerar som det ska, förklarar han i ett klipp.

Svenska experten om nya bilderna på Kylie Jenner – därför ser hon så annorlunda ut

Svante Norberg är medgrundare till skönhetskliniken VS klinik i Norrköping, och utöver det så driver han podden In your face där han tillsammans med hudterapeuten Vanja Ertas diskuterar trender och nyheter inom skönhet, hudvård, hudbehandlingar, ingrepp och operationer.

Efter att ha sett de nya bilderna på Kylie Jenner drar han slutsatsen att det handlar om en "dramatisk förändring", och precis som den amerikanska injektionsbehandlaren Waseem Garbia var inne på så tror Norberg också att dåligt utförd filler är ett av svaren på Kylies annorlunda utseende.

Svante Norberg. Bildkälla: Privat

Kylie själv säger att hon bara gjort fillers i läpparna. Tankar kring det...?

– Det är helt uppenbart givet dessa bilder att Kylie har gjort mer än bara sina läppar. Att hon blivit äldre och leker med olika makeup-looks och filter gör såklart sin del, men förändringen är helt enkelt för dramatisk för att skylla på ett par nya läppar, säger Svante Norberg till Nyheter24.

Om inte – vad tror du att Kylie har gjort för ingrepp?

– Tittar vi på de nyligen publicerade bilderna av henne så vet vi att hon gjort behandling med fillers under ögonen. Hennes nya ögon är också suspekta. Gamla versionen av Kylie hade lågt placerade bryn, och man kunde nästan inte se något av hennes ögonlock. Nya Kylie har synliga ögonlock och höga bryn, vilket gör att ögonen ser mycket större ut. Det är möjligt att hon gjort något så radikalt som ett pannlyft för att få till detta. Jag tror också att näsan har fått sig ett nyp och självklart har hon köpt nya tänder.

Kylie Jenner i Paris i januari 2024. Bildkälla: Stella Pictures.

Bilderna på Kylie Jenner har spridits som en löpeld. Bildkälla: Stella Pictures.

Brittiska tidningar har skrivit att hon har hånats för de nya bilderna för att hon ser "så gammal ut" på grund av sina fillers. Håller du med om att hon ser äldre ut än sin ålder (26)?

– När det börjar synas att man gjort ingrepp så associeras det med att vara äldre. Här blir effekten att man ser ut som någon som är äldre och försöker se yngre ut. Jag tycker Kylie är supersnygg, men hon ser inte ut som 26. Snarare som en fixad, fräsch 34-åring?

Vad är det som gör att hon ser så annorlunda ut på de nya bilderna?

– Kylies "Puffy Eyes" har ju blivit virala senaste tiden. Med 99,9 % säkerhet är detta ett resultat av en "Tear Trough"-behandling (injektion av hyaluronsyra under ögonen) som plötsligt migrerat (flyttat på sig) och dragit till sig en större mängd vätska. Hyaluronsyra är en riktig vattenmagnet, och har man till exempel lagt på sig extra mycket vätska så kan din filler dra åt sig detta och bli större, säger han till Nyheter24.