Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur /Babben Larsson

Här är deltagarna i "Bäst i test" – ny säsong

Publicerad: 6 sep. 2025, kl. 10:38
Uppdaterad: 6 sep. 2025, kl. 11:04
&quot;Bäst i test&quot;-panelen hösten 2025: Daniel Nannskog, Jenny Strömstedt, Victor Beer, Peter Magnusson och Kirsty Armstrong. Pressbild. Foto: Emelie Bokehsius/TV4

Tittarsuccén ”Bäst i test” är tillbaka i mitten av oktober. Peter Magnusson och Jenny Strömstedt är två av deltagarna i höstens panel.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Babben Larsson, SVT, Jenny Strömstedt, David Sundin

I höst är det återigen dags för fem kändisar att ta sig an både kluriga och lite knasiga uppdrag – allt under ledning av programledarna Babben Larsson och David Sundin.

I humorprogrammets nya testpanel tävlar Jenny Strömstedt, Daniel Nannskog, Peter Magnusson, Kirsty Armstrong och Victor Beer.

”En förvirrande och angenäm upplevelse på samma gång. Jag har aldrig känt mig så korkad och smart på samma gång”, säger Peter Magnusson i ett pressmeddelande från TV4.

Tittarsuccén ”Bäst i test” sänds sedan början av 2024 i TV4, efter flera säsonger hos SVT. Programmet har säsongspremiär den 17 oktober på TV4 och TV4 Play.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:38
Nöje
/ Kultur

Här är deltagarna i "Bäst i test" – ny säsong

Idag
09:12
Nöje
/ Kultur

AI ska återskapa förlorat mästerverk

Igår
22:26
Nöje
/ Kultur

Rocklegendar från 1960-talet död

Igår
22:12
Nöje
/ Kultur

Författare får miljardskadestånd av AI-företag

Igår
20:36
Nöje
/ Kultur

Darth Vaders ljussabel såld för miljonbelopp

Igår
20:18
Nöje
/ Kultur

"Nebraska" blir elektriskt i ny Springsteen-box

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons