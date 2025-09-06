Tittarsuccén ”Bäst i test” är tillbaka i mitten av oktober. Peter Magnusson och Jenny Strömstedt är två av deltagarna i höstens panel.

I höst är det återigen dags för fem kändisar att ta sig an både kluriga och lite knasiga uppdrag – allt under ledning av programledarna Babben Larsson och David Sundin.

I humorprogrammets nya testpanel tävlar Jenny Strömstedt, Daniel Nannskog, Peter Magnusson, Kirsty Armstrong och Victor Beer.

”En förvirrande och angenäm upplevelse på samma gång. Jag har aldrig känt mig så korkad och smart på samma gång”, säger Peter Magnusson i ett pressmeddelande från TV4.