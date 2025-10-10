Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Nyhetsmorgon

Stora missen i Nyhetsmorgon – programledarna märker inget

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 16:30
Nyhetsmorgon
Rania Shamoun Olson och Axel Pileby var programledare för Nymo när inte allt gick som det skulle. Foto: Skärmavbild: TV4

Det blev helt fel i Nyhetsmorgon på fredagen, men ingen i TV4:s studio la märke till den stora tabben.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Nyhetsmorgon, TV4

Fredag, direktsändning och Nobels fredspris ska avslöjas. Då vill man att det ska bli rätt. Men ibland blir det fel, och så blev det på fredagen i Nyhetsmorgon på TV4. 

Rania Shamoun Olson och Axel Pileby rattade Nymo i fredags. Skärmavbild: TV4
Rania Shamoun Olson och Axel Pileby rattade Nymo i fredags. Skärmavbild: TV4
Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: 2 500 kronor mindre i månaden i pension – enkla skattemissen

María Corina Machado vann Nobels fredspris

Mycket fokus hade legat på att Donald Trump skulle vinna priset, och han toppade flera oddslistor. 

Annons

Men tji fick den amerikanske presidenten, som gjort en hel del kaxiga uttalanden inför dagen. 

Nobels fredspris 2025 gick istället till María Corina Machado, som belönades för sitt arbete för demokratiska rättigheter i Venezuela.

LÄS MER: Nobels fredspris tilldelas María Corina Machado

Fel bild i Nymo

Men när vinnaren skulle presenteras i TV4 dök det upp en helt annan person på fotot på skärmen: sydkoreanska författaren Han Kang som vann Nobelpriset i litteratur förra året. 

Vanligtvis brukar liknande misstag uppdagas fort, men inte den här gången. Programledarna Rania Shamoun och Axel Pileby fick ingen information om tabben, och lämnade gladeligen över till reklam samtidigt som bilden på Han Kang zoomas in.

Här syns bilden på Han Kang, istället för María Corina Machado.Skärmavbild: TV4
Här syns bilden på Han Kang, istället för María Corina Machado.Skärmavbild: TV4

LÄS MER: Ica-butikerna som anmälts flest gånger – där du bor

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:11
Nyheter
/ Inrikes

Ny status: Sälen utrotningshotad

Idag
17:13
Nyheter
/ Inrikes

Expert: ”Svårt att se någon realism i L:s vägval”

Idag
16:30
Nyheter
/ Inrikes

Stora missen i Nyhetsmorgon – programledarna märker inget

Idag
16:24
Nyheter
/ Inrikes

Maträtterna som orsakade listeriautbrott på lyxkrogen Coco & Carmen

Idag
14:51
Nyheter
/ Inrikes

Polisens varning till Arlanda-resenärer inför söndag

Idag
13:56
Nyheter
/ Inrikes

Polisstudent misstänkt för över 50 våldtäkter

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons