Stora missen i Nyhetsmorgon – programledarna märker inget

Det blev helt fel i Nyhetsmorgon på fredagen, men ingen i TV4:s studio la märke till den stora tabben.

Fredag, direktsändning och Nobels fredspris ska avslöjas. Då vill man att det ska bli rätt. Men ibland blir det fel, och så blev det på fredagen i Nyhetsmorgon på TV4.

Rania Shamoun Olson och Axel Pileby rattade Nymo i fredags. Skärmavbild: TV4

María Corina Machado vann Nobels fredspris

Mycket fokus hade legat på att Donald Trump skulle vinna priset, och han toppade flera oddslistor.

Men tji fick den amerikanske presidenten, som gjort en hel del kaxiga uttalanden inför dagen.

Nobels fredspris 2025 gick istället till María Corina Machado, som belönades för sitt arbete för demokratiska rättigheter i Venezuela.

Fel bild i Nymo

Men när vinnaren skulle presenteras i TV4 dök det upp en helt annan person på fotot på skärmen: sydkoreanska författaren Han Kang som vann Nobelpriset i litteratur förra året.

Vanligtvis brukar liknande misstag uppdagas fort, men inte den här gången. Programledarna Rania Shamoun och Axel Pileby fick ingen information om tabben, och lämnade gladeligen över till reklam samtidigt som bilden på Han Kang zoomas in.