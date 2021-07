Edvin Törnblom: "Det hade inte varit något Young Royals utan mig"

Young Royals handlar om en fiktiv kungafamilj där huvudfokus ligger på prins Wilhelm (spelad av Edvin Ryding). Wilhelm som är lite utav en bråkstake hamnar i trubbel och måste därefter flytta in på den prestigefyllda internatskolan Hillerska.

När han anländer till internatskolan får han äntligen en möjlighet att utforska vem han är och vilket slags liv han verkligen vill leva. Wilhelm börjar drömma om en framtid i frihet fylld av villkorslös kärlek långt bortom alla kungliga åtaganden.

I rollerna ser vi bland andra Edvin Ryding och Omar Rudberg. Bildkälla: Johan Paulin/Netflix

När han plötsligt blir näst på tur i tronföljden står han inför ett val – kärleken eller plikten.

Young Royals hade premiär den 1 juli på Netflix och har redan blivit årets snackis i den svenska serievärlden.

Någon som hyllats för sin prestation är artisten Omar Rudberg som har en av seriens huvudroller. Två som diskuterat multitalangen Omar är Johanna Nordström och Edvin Törnblom. Detta gjorde de i podden "Ursäkta".

– Det är ju hans skådespelardebut och ändå gör han det så extremt bra, säger Edvin.

Edvin passar i samma vända på att avslöja att han haft ett finger med i spelet när det kommer till skapandet av serien.

– Har jag inte berättat det här? Hade det inte varit för mig hade Young Royals inte varit vad det är idag. Jag jobbade på produktionsbolaget Nexiko men så hade jag slutat och skulle jobba den sista månaden. Då hade jag inget projekt så jag fick ta mig an research för den nya dramaserien "Young Royals". Så innan det ens fanns manus satt jag med den allra första researchen, berättar Edvin.

– Väldigt mycket av min research made it to the show. Jag intervjuade Lundsbergselever, jag läste böcker jag gjorde så mycket. Så jag kan verkligen säga att utan mig hade Young Royals inte varit vad det var idag, avslutar Edvin.