Myra Granberg, 27 är en av Sveriges mest omtyckta artister, med kända låtar som "Lose my mind" och "HKF".

När "Barncancergalan – det stora humorpriset" går av stapeln under måndagen står Myra och Anis Don Demina för kvällens uppträdanden.

Men hur bra koll har du egentligen på stjärnan?

Foto: Magnus Andersson/TT

När slog Myra Granberg igenom?

Under den stekheta sommaren 2018 skrev Myra Granberg låten "Tills mitt hjärta går under" tillägnad hennes lillasyster. Låten blev hennes första riktigt stora hit och har idag spelats över 36 miljoner gånger på Spotify.

Vad många inte vet är att Myra dessförinnan släppte musik på engelska under artistnamnet Majro. 2019 släppte hon det nio låtar långa albumet "Wanna keep you in my pocket".

Är Myra Granberg gift?

Nej, men Myra Granberg är sambo med pojkvännen Tobias Fagerström, 29.

De bor tillsammans i en 93 kvadratmeter stor lägenhet i Saltjö-boo, strax utanför Stockholm.



Kommer Myra Granberg från Skellefteå?

Myra Granberg föddes i Skellefteå i augusti 1994, men växte upp i den lilla orten Nybro utanför Kalmar.

Ett par år efter flytten skiljde sig hennes föräldrar. Hennes pappa träffade en ny kvinna, men kort efter att de fått tvillingar gick Myra bonusmamma bort.

– Jag var äldsta barnet, så ganska mycket ansvar lades på mig. Det var inte "happy, happy", i efterhand kan jag känna att vi var sjukt starka som tog oss igenom det, har Myra Granberg sagt till Aftonbladet.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Har Myra Granberg bytt namn?

Ja, det har hon faktiskt. Hon var tidigare folkbokförd som Myra Elia Matilda Elisabeth i förnamn, men 2019 strök hon Elisabeth.

I samma veva lade Myra till efternamnet Kenttä.

Hennes fullständiga namn är därmed Myra Elia Matilda Kenttä Granberg.

Vad är Myra Granbergs lön?

På bara ett par år har Myra Granberg skaffat sig en stor fanbase – och en riktigt schysst lön.

Under 2020 hade hon en fastställd förvärvsinkomst på 698 200 kronor. Fördelat lika över årets alla månader ger det henne en månadslön på 58 183 konor.

Inte illa, Myra!