Efter en minst sagt händelserik Paradise Hotel-säsong 2019 var det till slut Hannah Klostermann och Jesper Bengtsson som stod öga mot öga i den nervkittlande kulceremonin.

På 300 000 kronor sulade Hannah kulan rakt ned i marken, och blev därmed historisk som den första kvinnan att nånsin släppa kulan i svenska Paradise Hotel.

Efter programmet har Hannah medverkat i Celebrity Ex On the Beach – och driver dessutom podcasten "Missförstå mig rätt" med Emma Hellström.

Hannah Klostermann stoppades av polis

Livet tuffar med andra ord på rätt bra för ph-vinnaren – men i våras hamnade hon i klammeri med rättvisan, när hon den 16 april stoppades av polis när hon satt bakom ratten.

Enligt polisen lade man först märke till att Hannahs bil hade dubbdäck, vilket inte var tillåtet vid tillfället. Aspiranten på plats ska därefter ha noterat att hon höll en mobiltelefon i handen, varpå han sprang ikapp bilen och stoppade den.

Ph-vinnaren nekar till anklagelserna

I domen från Norrtälje tingsrätt framgår att Hannah fortfarande ska ha hållit i telefonen när bilen blivit stoppad, men det, och de övriga anklagelserna nekar hon till.

Hannah Klostermann uppger istället att hon och vännerna i bilen var på väg till Systembolaget när de passerade poliskontrollen. I handen höll hon sin plånbok som hon var i färd med att räcka över till sin vän, och den måste polisen ha misstagit för att vara en telefon.

Nu har domen fallit mot Hannah

Men tingsrätten gick på polisens linje och den 21 september meddelandes domen mot ph-vinnaren.

Hon dömdes till penningböter på 1 500 kronor, vilket hon inte kommer överklaga.

– Jag kommer inte överklaga domen då jag accepterar deras beslut och inte vill slösa mer tid på detta, säger hon till Nyheter24.

Men hon vidhåller fortfarande sin oskuld och anser att polisen borde lägga sina resurser på "rätt saker i samhället" istället.



– Jag hade inte nekat från första början om jag faktiskt hade haft min telefon i handen, säger Hannah Klostermann till Nyheter24.