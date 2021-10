Zara Larssons meddelande raderades efter 20 minuter: "Kan inte..."

Vår svenska stolthet Zara Larsson, 23, fortsätter att göra succé med sin musik. I mars släpptes hennes senaste album "Poster girl" som likt Zaras tidigare album gjort succé med låtar som toppar Spotifylistorna.

Detta som hennes tidigare superhit Lush life har i skrivande stund nått över en miljard streams på Spotify.

Zara har under pandemin, som många andra artister, fått lägga sitt turnéliv på is och har därför kunnat befinna sig i Sverige under några månaders tid.

Någonting som dock inte pausats av är Zaras sociala medier som fortsatt gå varma. Zara har under hela sin karriär skapat stort engagemang på både sin Instagram och Twitter, bland annat när hon drog en kondom över hela sin vrist tillsammans med texten "Alla killar som säger att de är för stora för kondom – take a bow".

Nyligen diskuterade hon "bowling" vilket skapade så pass högt engagemang att det blev en världsnyhet.

Zara Larssons bilder om bowling blev en internationell nyhet. Bildkälla: https://readdork.com/

Bland annat så var det sajten DORK som uppmärksammade Zaras bilder och förde debatten vidare. Och debatten håller fortfarande igång på Twitter.

Raderade meddelande

Under fredagen publicerade Zara ett par bilder på henne och pojkvännen Lamin Holmén tagna i en dansstudio. Efter bilder publicerade hon ett inlägg på sin story där hon skrev ut texten "Man, I can't wait to tell the whole story".



Men efter drygt en halvtimme hade meddelandet raderats.

Zara skrev ut ett inlägg som hon sedan raderade. Bildkälla: zaralarsson/Instagram