Ikväll gästas Fredrik Skavlan av flera spännande gäster – däribland skådespelaren David Dencik, 47, som just nu är superaktuell i den nya Bondfilmen No Time To Die.

Det är mycket möjligt att du har sett Dencik många gånger tidigare, men kanske inte riktigt kan placera vart?

Spelar huvudrollen i Kastanjemannen

Den danska deckaren Kastanjemannen har blivit en riktig succé på Netflix. Och vem spelar en av huvudrollerna? Jo, det gör David Dencik.

Har du vågat se den läskiga serien?

Störst av allt

Men det är inte den enda Netflixserien du kanske känner igen Dencik ifrån.

Han spelade även huvudkaraktären Majas försvarsadvokat Peder Sander i den svenska dramaserien "Störst av allt" som hade premiär 2019.

Andra filmer och serier som David Dencik är med i

David Dencik är med i massvis med andra kända filmer och serier. Här är några av dem:

Quick

A Royal Affair

Chernobyl

Snömannen

Vi är bäst!

Call Girl

En midsommarnattsdröm

The Girl With The Dragon Tattoo

Cornelis

Millenium

Män som hatar kvinnor

