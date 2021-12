Youtubetrion besökte Tjernobyl – då hände något riktigt skrämmande

Den 26 april 1986 skedde den händelsen som skulle komma att forma en stor del av vår värld. Utanför staden Prypjat i Ukraina, inträffade en förödande olycka som vi idag kallar för Tjernobylolyckan. Reaktor 4 exploderade. Explosionen skapade ett moln med radioaktiva partiklar som spred sig över Europa. Läs mer om det här.

Youtubetrion besöker reaktor 4

Youtubetrion Random Making Movies med medlemmarna William Forslund, 26, William Jonsson, 26, och Jonas Andersson, 26, har tidigare besökt Tjernobyl, men denna gång går de längre än de någonsin kunnat tro.

Det är en av de mest radioaktiva platserna på jorden

– Under reaktor fyra sägs du hitta det mest radioaktiva objet som någonsin skapats av människan, berättar de i introt och fortsätter.



– Bara 200 sekunder vid massan, är tillräckligt för att ge en dödlig dos av radioaktivitet.

Under videon berättar arbetarna att de varken får lägga saker på marken, eller sitta ned. I omklädningsrummet får de byta om till skyddskläder.

– Det här är sjukt, säger William Jonsson.

De förklarar att kläderna kan bli kontaminerade och därför måste de byta om.

De vet inte förrän efteråt, om de får för mycket strålning

Trion får varsin mätsticka som mäter hur mycket strålning som de blir utsatta för.

– Man får ett mail hem sen, om man fick för mycket, berättar killarna.

De vet alltså inte om de har fått för mycket strålning förrän flera dagar efter besöket.



En av medlemmarna berättar att han är lite hypokondrisk och att det börjar klia på näsan.

– Det är obehagligt, berättar William Forslund.

Trion förklarar också att de alla tre har järnsmak i munnen.

När en av medlemmarna tappar sin hjälm och mössa skriker en av arbetarna till.

– No no no, säger hon och stirrar på killarna.

– Det är lite läskig stämning, berättar en av medlemmarna.





"Det blev direkt väldigt allvarligt"

Under vistelsen blir de tillsagda att gå snabbt, gänget går i trånga och långa korridorer längre och längre in i byggnaden. Och blir vid flera tillfällen tillsagda att de inte får filma.

När de går in till reaktor 4 berättar en av medlemmarna att det sticker i ansiktet. I det ödelagda rummet piper deras mätare och visar på hög radioaktivitet.

– Det blev direkt väldigt allvarligt det här, förklarar en av medlemmarna.

De berättar att det till en början bra men att det sedan eskalerade till något dåligt.

– Det kändes ganska uppstyrt och säkert, sen kändes det som helvettet brakade lös, berättar William Forslund.

En av medlemmarna råkar sätta ned kameran och frågar en medarbetare om det är farligt. Hon svarar då att han inte får ta med micken tillbaka, för det kan sätta sig i fibrerna.