Det ikoniska Ex on the beach-paret har gjort slut: "Ångrar ingenting"

Det var 2019 som Ida Österberg, 29, och Kevin Hardevik, 25, klev in i Ex on the beach Sverige.

Snabbt slog det gnistor om paret som efter många om och men fann varandra där inne.

Ida och Kevin fann varandra inne i Ex-huset. Bildkälla: discovery+

– Jag är kär. Jag har verkligen blivit kär i världens bästa kille, sa en sprudlande Ida inne i huset. Säsongen blev i vanlig ordning väldigt dramatisk och paret testades ordentligt.



Efter sin medverkan har paret dragit sig tillbaka från offentligheten och slagit sig till ro i Örebro.

Ida har titt som tätt hållit frågestunder för sina följare som då många gånger frågat om hennes och Kevins relation. Hon har flertalet gånger fått ryta till efter att många bland annat frågat om när de planerar att skaffa barn eller gifta sig.

Det kom därför som en chock när Ida under torsdagskvällen gick ut med att hon och Kevin gått skilda vägar.

Därför gjorde Ida och Kevin slut

På sin Instagram berättar Ida att anledningen bakom uppbrottet helt enkelt är att profilerna känner sig mer som kompisar än ett kärlekspar samt att det hela kom på tal för över en månad sedan.



Ida och Kevin har gjort slut. Bildkälla: idalidamo/Instagram

"Vi har ingenting otalt med varandra eller är osams. Utan kärleken tog bara slut. Vi älskar varandra som två bästa vänner och vi ångrar ingenting", avslutar Ida.