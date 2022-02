Slaktfesten i Farmen är det sjukaste jag sett på tv

Att Farmen är ett program fullt av överraskningar och spännande moment, det visste jag sedan innan. Men i veckan kom Wincent till gården med en bultpistol i handen och förkunnade att det blivit dags att slakta två hönor och en gris, och då gick känslospröten i taket.

Kanske kändes det extra jobbigt för att jag relativt nyligen börjat ta in kött i min kostcirkel igen, efter sex år som vegetarian. Kanske berodde det på att jag är en ovan Farmen-tittare och inte visste att slakten var att vänta. Men den fick mig att känna "all the feels", så att säga.

Under den tio minuter långa scenen pendlade jag mellan att vara positiv till att deltagarna fick ta del av slakten, till att tycka att det var helt sjukt.

Foto: TV4

I en rimlig värld borde man i högre utsträckning behöva se hur maten blir till, och det tror jag skulle få rätt många att äta mindre kött. Men jag har tidigare rantat om att Farmen minsann inte är ett utbildade naturvårdsprogram, and it doesn't sit right with me att göra ett kommersiellt jippo av djur som dör.



Det som stör mig mest är allas desperata försök att hitta nåt slags samtycke från djuret. Som att det minsann är mer okej för att det var intimt, en del av äventyret och avslutades med en gemensam sup.

– Det kändes ändå ganska fint när vi tog den där lilla slaktsupen, som en av deltagarna sa i synk.

Foto: TV4

Och visst kan man argumentera för att det är mer humant att slakta ett djur i en inhägnad på Farmen än i valfritt svenskt slakteri – för det ÄR det. Jag betvivlar inte heller Wincents kunskaper i djurhållning och hur man slaktar enligt konstens alla regler.



Men handlingen i sig är ju densamma. Det är inte som att grisen i fråga tar i beaktning att det är Farmen-munnar som ska mättas, och därför är mer okej med vad som ska hända.

Så varför skåla? Det är inte en festlig scen. Nej, man har sett mycket på reality-tv under åren, men slaktfesten i Farmen tar nog ändå priset.