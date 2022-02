Inte ens Spanska sjukan kan ursäkta ett så vidrigt beteende i Farmen

Jag har varit ärlig med att jag tycker många medel är okej i reality-tv likt Farmen. Fusk, lögner och så kallat "fulspel" tycker jag hör genren till, och de som tycker annorlunda har nog sökt in till fel program.

Men tisdagens avsnitt av Farmen fick till och med mig att må riktigt dåligt.

Halvvägs in i säsongen kliver jokern Monika, tillsammans med sin hund Ivy in på gården. David, som äntrade programmet samtidigt som henne, tvingades hoppa av på grund av hälsoskäl efter knappt en dag på Torpet. Och vid det här laget har de övriga Farmarna hunnit bygga upp starka pakter, relationer och strategier – så situationen var redan väldigt knepig för Monika.

Hon kliver in i sjukstugan, dit ett gäng deltagarna som insjuknat i en fiktiv Spanska sjukan blivit förpassade, and the rest is (upsetting and embarrassing) history. Det var ett sådant tv-ögonblick när man nästan vill gömma ansiktet i händerna tills det värsta, mest genanta är över.

Ja, för när Monika kliver in i rummet bemöts hon av en suckande tystnad, stirrande blickar och en syrlig kommentar från Cissi om att katterna varit vettskrämda sen hon och Ivy kom in i huset. Vad snällt!

Jag vet inte vad som är mest imponerande, att Monika kan lämna sjukstugan med huvudet högt, eller att fem personer hunnit utveckla så mycket negativitet på så kort tid?

I efterhand har flera av deltagarna i sjukstugan förklarat händelsen med orättvis klippning eller att man var på en mental bristningsgräns. Och jag förstår att det är tufft att vara isolerad i ett hus med människor man inte känner – det är därför varenda dokusåpa som någonsin gjorts har det som utgångsläge.

Men är det en ursäkt för osynliggörande och utfrysning? Det är ju inte Monikas fel att hon måste komma in så sent i säsongen, att ni dragit på er en sjukdom och just nu råkar vara på ett pissigt humör?

Nej, inte ens Spanska sjukan är ursäkt nog för ett så vidrigt beteende.