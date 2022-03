Nej, vi kan absolut inte skicka Anders Bagge till Eurovision

"I am sitting here, in my apple tree", sjöng Anders Bagge i Melodifestivalens andra deltävling – och hela svenska folket föll pladask. Det pampiga bidraget gick direkt till final och ingen såg mer överraskad ut än artisten själv.

Den ack så folkkäre musikern Anders Bagge som äntligen vågat sig upp på scen, trots sin stora scenskräck. Som engagerar sig i djurrättsliga frågor, har jobbat med världsstjärnor och ofta jämförs med en teddybjörn.

Foto: Fredrik Sandberg/Jonas Ekströmer/TT

Och visst har han en välförtjänt plats i det svenska folkhjärtat, så även i mitt. Men när oddsen för lördagens Mello-final började trilla in under måndagen drabbades jag av panik. Enligt dem kommer vinnarstriden stå mellan honom och min personliga favorit Cornelia Jakobs.



Hon: Ung och cool med att avskalat nummer.

Han: "Motsatsen" känns hårt, men där i krokarna i varje fall. Vi snackar drönarbilder, rådjur, jordklot och stjärnhimlar, och allt inom loppet av tre minuter. I reaktionsvideos på Youtube beskrivs låten som "utdaterad" och "något man hörde i tävlingen för 15 år sedan".

För att stärka min tes ytterligare vill jag passa på att ta en snabb liten "walk down memory lane" tillbaka till 2012, då Loreen sopade banan med de andra bidragen i Eurovision Song Contest. Hon: Japp – ung och cool med ett avskalat nummer.

Men det handlar inte bara om att jag är övertygad om att Cornelia Jakobs har bättre chanser i Eurovison än Anders Bagge. Nej, för lika tråkigt som det hade varit att se Cornelia förlora hade det varit att se Bagge vinna en välgörenhetsvinst. Vi kan inte sympatirösta på honom för att vi tycker han är modig.

Inför den stora finalen på lördag vill jag därför skicka med en viktig påminnelse. Anders Bagge är inte etablerad som en folkkär, hundälskande underdog i hela Europa. Det kommer bara vara han, "sitting in his apple tree", och det kommer inte räcka.

Att skicka honom till Eurovision är det sämsta vi hade kunnat göra.