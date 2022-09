Med hundratusentals följare på Instagram, Youtube och TikTok har Pontus Rasmusson, 24, kommit att bli en välkänd influencer bland plattformarnas yngsta målgrupp.

Hans innehåll varvar barnvänliga tävlingar, vloggar och utmaningar med sexuella referenser och danser – och det är bland annat det som han fått kritik för vid flera tillfällen under årens gång.

Tidigare i veckan granskades Pontus och hans föräldrar i SvD:s podcast "Blenda". Nu listar Nyheter24 tio gånger influencern gjort sexuella inviter eller anspelat på sex i sina sociala kanaler.

1. Sålde stringtrosor

Tidigare sålde Pontus Rasmusson så kallad "merch" på sin hemsida, bestående av tröjor med tryck som "I wanna break you bed – not your heart" och stringtrosor med texten "Team Pontus".

På hemsidan där trosorna såldes stod det i beskrivningen att köparen kunde bära dem för att "visa vilket lag man tillhör och kanske någon dag - få chans att visa dem i verkligheten för mannen bakom designen (Pontus)."

Pontus Rasmussons stringtrosor kostade 199 kronor.

2. Dansar till låt om fontänorgasm

I en TikTok-video dansar Pontus barbröstad i en dörröppning med röd, dämpad belysning. Låten i bakgrunden är The Weeknds "Often", som handlar om trekanter, fontänorgasmer och droger.

3. "Rida tillsammans?"

På Instagram har Pontus Rasmusson lagt upp en bild av honom sittande på en häst med bildtexten "Vill du rida tillsammans?", följt av en brinnande hjärta-emoji.

Följarna nappade snabbt på den sexuella referensen i kommentarsfältet.



Foto: Instagram/pontusrasmusson

4. Hånglar med sminkdocka

Pontus Rasmusson hånglar med en sminkdocka i ett videoklipp. Tryck dig vidare till sista bilden för att se klippet.

5. "Saving for later?"

Pontus la ut en video på TikTok där han dansar med bar överkropp på stranden.

Han noterade att videon sparats ner av många, och kommenterade saken på sin Instagramstory.

"Saving for later ser jag", skrev Pontus i inlägget, följt av en blink-emoji.

Foto: Instagram/pontusrasmusson

6. Sänginviten till följare

Pontus ligger i sin säng och mimar till texten "Im in my bed, you're in yours. One is obviously in the wrong place". Texten till videoklippet lyder "Vem är?" – vilket gissningsvis syftar på vem av han och tittaren som befinner sig i "fel" säng.



7. "Du har precis skickat..."

I en bild på sin Instagramstory skriver Pontus "Point of view: Du har precis skickat till mig på Snapchat". Vad följaren precis skickat specificerar han inte, men hans svar gör att man får känslan att det ska ha handlat om något slags explicit innehåll.

"Nice", svarar Pontus sig själv på bilden i det fiktiva scenariot, följt av en pussmun-emoji. I hörnet lägger han sedan in namnet på sin Snapchat.

Foto: Instagram/pontusrasmusson

8. Att ta någons oskuld

Pontus Rasmusson lägger upp ett klipp på TikTok där han sitter och kör i en bil.

"Om jag tar din oskuld lämnar jag dig aldrig, jag menar varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litade på mig med sin kropp", skriver han i klippet, som fått stor spridning i sociala medier.

9. "Patient 69"

För att marknadsföra ett klipp där Pontus spelar "mentalsjuk" lägger han upp en bild på Instagram med bildtexten "Patient 69".

I kommentarsfältet skriver han till en följare att 69 är "the perfect number".

Foto: Instagram/pontusrasmusson

Foto: Instagram/pontusrasmusson

10. Uppmuntrar förhållanden med yngre

Under en frågestund på Instagram får Pontus en fråga från en följare som påstår sig vara kär i, och vilja ha sex med skådespelaren Tom Holland – men att ålderskillnaden mellan dem skulle göra förhållandet olagligt.

Då poängterar Pontus att sexet och förhållandet inte alls hade varit olagligt i Sverige, men att många nog skulle tycka det var fel och att skådisen utnyttjade den yngre tjejen.

"Men kom ihåg att det i slutändan ALLTID är ditt val! För rent lagligt hade det varit okej så länge både du och Tom ger samtycke och gillar varandra", skriver Pontus Rasmusson sedan i inlägget, som Instagramkontot @KändisarKommenterar sparat.