Så mycket pengar tjänar den omtalade influencern Pontus Rasmusson

Med hundratusentals följare på Instagram, Youtube och TikTok har Pontus Rasmusson, 24, kommit att bli en välkänd influencer bland plattformarnas yngre målgrupp.

Hans innehåll varvar barnvänliga tävlingar, vloggar och utmaningar med sexuella referenser och danser – och det är bland annat det som han fått kritik för vid flera tillfällen under årens gång.

Foto: Instagram/pontusrasmusson

Pontus Rasmusson sålde stringtrosor som merch

Tidigare sålde Pontus Rasmusson även så kallad "merch" på sin hemsida, bestående av tröjor med tryck som "I wanna break you bed – not your heart" och stringtrosor med texten "Team Pontus".

På hemsidan där trosorna såldes stod det i beskrivningen att köparen kunde bära dem för att "visa vilket lag man tillhör och kanske någon dag - få chans att visa dem i verkligheten för mannen bakom designen (Pontus)."

Pontus Rasmussons stringtrosor kostade 199 kronor.

Så mycket tjänar Pontus Rasmussons föräldrar

Pontus föräldrar Carina Rasmusson, 62, och pappa Patrik Rasmusson, 54, är med i nästan alla hans videos på Youtube, antingen framför eller bakom kameran.

När Svenska Dagbladets podcast "Blenda" granskar Pontus, hans föräldrar och hans bolag gör man flera anmärkningsvärda upptäckter.

Mer om Pontus Rasmussons föräldrars inkomst kan du läsa här.

Pontus Rasmussons förmögenhet – så mycket tjänar han

Men Pontus Rasmusson själv då, hur mycket tjänar han på sina omdiskuterade framgångar i sociala medier?

Uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av visar att han hade en inkomst av tjänst på 234 kronor under inkomståret 2020. Samma år hade han ett överskott av kapital på 523 022 kronor.

Pontus Rasmusson driver en enskild firma sedan 2018. På grund av bolagsformen går det inte att se exakt hur mycket bolaget omsatte förra året, men enligt Alla Bolag var det någonstans mellan 1,5- och 2,99 miljoner kronor. Omsättningsintervallet grundar sig på den momsredovisning som företaget har gjort kalenderår 2021.