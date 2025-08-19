Det är en sak ni bör få veta om Alexander i Elitstyrkan

Tittarna vet långt ifrån allt om Alexanders förflutna.

Efter att ha jobbat i nöjesbranschen, och därav väldigt mycket tv, i över tio års tid så har man sett det mesta – och de flesta. En sak som titt som tätt slår mig gällande just tv är att de människor som castas verkligen är A och O.

Oavsett om programidén är att sitta i ett rum, runt ett bord och bara prata om ingenting så är det banne mig vissa som får en att bli underhållen.

En av de som är som satta på jorden för att tryckas in i allt är Samir Badran. Det spelar ingen roll vad han gör. Han är en naturtalang av dess like när det kommer till att leverera i tv-rutan och då har jag seriöst svårt att sätta fingret på vad det exakt är han gör – det bara fungerar.

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson är också som stöpta i former som ska passa underhållnings-tv, Edvin Törnblom, Christopher Garplind och så vidare.

Men nu ska vi komma till en ny person som jag till en början inte alls trodde att jag skulle smått golvas av. Och det är Alexander Strandberg.

Alexander Strandberg. Bildkälla: TV4

Alexander Strandberg var deltagare i Robinson

Alexander dök upp som joker i Robinson 2022. Man såg vid första anblicken att han var lång, lyft sitt skrot på det lokala ryssgymmet och blivit stucken fler än en gång av tatueringsmaskinen. Men det var en rejäl krock när man såg denna bitiga ex-huligan i synken. Han var lugn, ödmjuk och närvarande.



Ganska snabbt kom han in på vad som fört honom till Robinson-ön. Det var nämligen hans fru som skickat dit honom. Samma fru som några år tidigare hittat honom medvetslös på toalettgolvet efter en heroinöverdos men som hållit honom vid liv med HLR.

– Jag gick in på toaletten på morgonen för att ta min dagliga dos av heroin och det blev för mycket. Det slutade med en överdos och man kan säga att jag dog inne i vårt badrum, berättade han för tittarna.

– De gick sedan ut till min sambo och sa att jag inte längre var dödförklarad utan att de hade lyckats få igång mig.

Under tiden på ön så var det flera gånger Alexander satt de andra killarna på plats – bland annat den osympatiska översittaren Valentino Demina. Här måste jag säga att min första gåshud kom. Ingen vågade nämligen säga till Demina på skarpen då de var livrädda för att åka ut.

Men testa mopsa upp dig för en snubbe som seriöst dött och återuppstått. Mucka med Jesus gör man fan inte i första taget, det ska gudarna veta.

– Det är dags för dig att smälla igen brödhålet, sa Alexander medan han kollade Demina i ögonen. Och tyst – det blev han.

Vi alla vet att män kan vara lite dåliga på att prata om sina känslor då deras fäder inte heller gjort det med dom. Well, Alexander blev som en ventil för flera av killarna på ön som äntligen fick en chans att prata, gråta och berätta vad de känner.



Alexander skäms inte för sitt stökiga förflutna utan använder det idag till att hjälpa andra.

Min andra gåshud under Robinson var när deltagarna fick lägga sig ned på mage för att med bakbundna händer kräla sig fram genom en bana. Alexander säger då skrattandes:

– Ja, det här är ju inte direkt första gången man ligger handklovad på marken med ansiktet nedåt.

Om vi inte kan skämta om det mörka vad fan har vi då kvar? Jag sitter alltid spänd och bara väntar på fler anekdoter från Alexanders tidigare liv.

Han dyker nu upp i Elitstyrkans hemligheter VIP där deltagarna kommer att utsättas för en rad utmaningar. Och givetvis är humorn med även här.

– Jag skulle ju mönstra men missade det då jag satt inspärrad på Kronobergshäktet.

Den första deltagare som tyr sig till Alexander är prinsen Filip Lamprecht – och deras möte skulle jag säga gav mig min tredje gåshud.

En sak bör ni veta om Alexander – och det är att det nog inte finns ett enda program han inte skulle passa i. Allt ifrån Bytt är bytt – till Elitstyrkans hemligheter.