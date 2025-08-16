Här är allt du vill veta om den karismatiske Alexander Strandberg som just nu är högaktuell med Elitstyrkans hemligheter VIP.

Alexander Strandberg ålder

Alexander föddes den 24 januari 1979 och är därmed 46 år.



Har Alexander Strandberg haft ett drogmissbruk?

Ja. Alexander har under sin medverkan i Robinson öppet pratat om sitt tidigare missbruk.



I en tidigare intervju med Nyheter24 berättade han att drogerna kom i hans liv tidigt under en period i livet då han var vilsen.

– Jag kom i kontakt med alkohol och brass i högstadiet. Under den här tiden i mitt liv så var jag en oerhört vilsen själ, och redan vid min första kontakt med brasset så fyllde det tomrummet jag hade inom mig. Det hela blev en inkörsport till tyngre grejer.

Missbruket ledde till att han en dag dödförklarades på sitt badrum efter en heroinöverdos.

Situationen såg till en början mörk ut. Men efter några minuter så kom en brandman in i rummet där hans fru befann sig och berättade att de till slut lyckats få liv i Alexander.

Idag driver Alexander tillsammans med sin fru Karin – som räddade hans liv – företaget "Strandberg & Strandberg" vars syfte är att hjälpa folk med en beroendeproblematik.

Alexander Strandberg barn – har han trillingar?

När Alexander träffade nuvarande frun Karin var han ensamstående far till sonen Leon som idag är 17 år. Tidigare flickvännen hade en kort tid innan dött till följd av missbruk.

Karin och Alexander bestämde sig för att se ville skaffa egna biologiska barn men den resan skulle inte komma att bli någon dans på rosor. I ett öppet och ärligt inlägg berättade Alexander att paret fick kämpa i över fyra år med att bli gravida. Karin fick tre missfall varav ett fick henne att behöva åka in till akuten.

Lyckan var total när de tillslut fick sonen Jayson och senare skulle Karin få reda på att hon väntade tvillingar.

Har Alexander Strandberg suttit häktad?

Ja. I Elitstyrkans hemligheter inleder Alexander sin presentation med att berätta att han inte kunde utföra sin mönstring då han satt "inspärrad på Kronoberg".

Är Alexander Strandberg kristen?

Ja. Alexander är kristen och har haft ett enormt stöd av sin tro under sin rehabilitering.

Varför googlar många på Alexander Strandberg död?

Det stämmer att Alexander under några minuter varit död. Efter en heroinöverdos hade räddningspersonalen på plats svårt att få tillbaka Alexander vilket gjorde att han under ett kort tillfälle dödförklarades.

Men efter flertalet försök lyckades de.

– Jag gick in på toaletten på morgonen för att ta min dagliga dos av heroin och det blev för mycket. Det slutade med en överdos och jag dog inne i vårt badrum, berättade han i när han gästade Nemo Hedéns "Beroendepodden".

Räddningstjänsten berättade sedan att det som hade hållit honom vid liv var att hans fru Karin utförde HLR i över 20 minuter.



Är Alexander Strandberg Hammarby-supporter?

Ja. Det kan man finurla sig fram till om man kikar på en av hans tatueringar där det står just "Hammarby".

Vem är Alexander Strandberg fru?

Alexanders fru heter Karin Strandberg, 42, och bor tillsammans med Alexander och barnen i Halmstad.

Vilket år var Alexander Strandberg med i Robinson?

Alexander var med i Robinson 2022 och 2024.

Har Alexander Strandberg varit med i Bytt är bytt på TV4?

Ja. Alexander vann tillsammans med sambon Karin högsta summan på hela 500 000 kronor.

Alexander och Karin i programmet Bytt är bytt. Bildkälla: TV4

Vad heter Alexander Strandberg på Instagram?

På Instagram heter Alexander alexanderstrandberg79

Är Alexander Strandberg med i Elitstyrkans hemligheter VIP?