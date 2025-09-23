Han kommer att vinna TV4:s Elitstyrkans hemligheter VIP

"De blir färre och färre deltagare kvar i Elitstyrkans hemligheter VIP. Och det finns en viss person som jag misstänker kommer att kamma hem hela balunsen"

När jag började titta på Elitstyrkans hemligheter VIP 2025 så tänkte jag att det skulle vara ännu ett av de tv-program jag måste se i min roll som journalist. Inte för att jag nödvändigtvis vill.

Jag tycker om den vanliga versionen av Elitstyrkans hemligheter, det gör jag. Men jag var inte sugen på att se folk frysa lite på ett fjäll medan annat folk i kamoflagekläder skriker på dem.

Well, tji fick jag. Efter första avsnittet var jag golvad och så har det fortsatt avsnitt efter avsnitt.

Man kanske kan tro att det är hela VIP-grejen som bara gör programmet roligare. Och alltså visst, lite så är det säkert.

Jag kan ju säga att en höjdpunkt redan första avsnittet var att Simon Sköld bakotvoltar sig ut ur helikoptern, får skäll av instruktörerna för att sedan dra en irish exit efter typ 2 dagar. Eller var det samma kväll?

Elitstyrkans hemligheter VIP. Bildkälla: TV4

I alla fall.

I år är det mer av allt. Det är mer gråt. Det är mer smärta. Det är mer traumaskrik. Deltagarna sitter på kvällarna och håller om varandra för att kväva varandras ångestspöken. Det har fan hemskt samtidigt som det givit en lite gåshud. När de matade på varandra i närkampen var det också sån konstig känsla då man sett vissa i barnprogram, någon annan är en mästerkock och den tredje har delat ut rosor till killar i tv.

Av deltagarna som är med har man ju absolut några favoriter som man smyghejat på.

Alexander Strandberg är ju någon man gillat sedan Robinson. Sonja Livbom tycker jag också mycket om att se i rutan. Alice Stenlöf har jag också imponerat av under programmets gång.

Men det finns två längst där uppe på toppen som jag kände på mig skulle klara sig långt och som jag hade förvånats över om de hoppade av.

Elitryttaren Carl Hedin är minst sagt van att träna från morgon till kväll och att aldrig nöja sig med sin prestation. Han är så hård mot sig själv att till och med SOG-instruktörerna säger åt honom.

Men sedan kommer vi till min absoluta favorit. Och om man får ta åt sig lite ära här så tippade jag honom och Carl som de som skulle klara sig kvar allra längst. Och det är William "Kulan" Forslund.

Gänget tröstar deltagare som greps av panik. Bildkälla: TV4

Älskade underbara William.

Han är så grym på alla moment och stark psykiskt samtidigt som han är ödmjuk. När andra deltagare mått skit och drabbats av panik har man sett att Kulan blivit medtagen. En sån där kille som man vill ha med sig i skyttegraven när kulorna viner.

Jag tror jag har rätt här när jag säger att jag tror denna snubbe kammar hem hela skiten.