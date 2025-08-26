Tittarna klagade på Elitstyrkans hemligheter VIP. Då svarar Elitsoldaterna med råge.





Det var för en vecka sedan som premiären av Elitstyrkans hemligheter VIP gick av stapeln.

Programmet går ut på att ett gäng kvinnor och män som under ledning av fyra före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.

Påfrestningarna är enorma och få kommer att klara hela linan ut. Instruktörerna har tidigare tillhört SOG, Särskilda operationsgruppen, och gör ingen skillnad på män och kvinnor. Endera så klarar du av utmaningarna – eller så får du ta av din armbindel och åka hem.

Alexander Strandberg i Elitstyrkans hemligheter. Bildkälla: TV4

Instruktörer i år är Pam, Slam, Kp och Bella. Hela högen är tidigare elitsoldater som varit med i SOG. Och de tolererar inte att det höftas med några uppgifter.

I årets säsong är det dock en twist. Rekryterna består endast av en salig blandning kändisar. I gänget ser vi bland andra Sonja Livbom, Filip Lamprecht, Simon Sköld, Kristin Kaspersen och Alexander Strandberg. De första två avsnitten har varit väldigt händelserika och tittarna kommer att snabbt få se avhopp.

Tittarna klagade – då svarar Elitsoldaterna med råge

I samband med premiären av programmet så släppte Sonja Livbom och Alice Stenlöf en podd som handlar om programmet. Tjejerna inleder sitt första avsnitt med orden att det hela är: "Det värsta de någonsin varit med om".



– Det var så kallt..... det var så kallt överallt. Man fryser hela tiden. Jag hade inte sett på Elitstyrkan innan så jag hade ju ingen aning om vad som väntade. Jag vet inte om det var därför det blev en sån smäll, berättar Alice.

Alice Stenlöf. Bildkälla: TV4

– Bara så folk förstår allvaret, så har deltagare fått gå i traumaterapi efter det här. Traumaterapi. Vi skaffade ju denna podd för att vi känner att vi behöver prata om vad man varit med om då det var så... sjukt, säger Sonja.

Men precis som med de flesta tävlingsprogram är det många tittare som har åsikter. Just med Elitstyrkans hemligheter är det vanligt att många anser att övningarna och testerna inte är så svåra som de ser ut.

Detta har instruktörerna fått nys om vilket nu gjort att de svarat med att ha ett litet "bootcamp" där de som vill kan anmäla sig för att prova på den hårda träningen.

"Hur svårt kan det vara..? Det där klarar jag lätt... Så kan det låta i TV soffan, nu har du chansen att testa dina gränser och se var dina gränser går", skriver en av instruktörerna, Jesper Berlin.