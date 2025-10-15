Nya säsongen av Solsidan rullar på TV4. Det finns många fel att hitta – men det finns hittills även två rätt. Har du fått syn på dem? Det har nämligen Nyheter24:s Gabriella Bark.

Jag skulle säga att den svenska serien Solsidan inte bara varit ett tv-program i form av vardagsunderhållning utan helt enkelt skulle kunna skrivas ut på recept av läkare precis som motion.

För många där ute så består livet till stor del av äta, jobba, sova, bråka med tonårsbarn, sitta med en stressboll på kontoret som nöts ut mer och mer för varje dag. Det är krav från alla håll. Pengarna räcker inte. Du köper en ny bil som du repar första dagen när du ska backa ut från garaget och råkar köra in i en annan bil.

Snäll som du är så skriver du en lapp. Så en process kring det blir det också.

Svärmor vill att ni ska komma och klyva ved på lantstället så ni alla kan "Mysa framför brasan nu i vinter" trots att ni endast sitter framför skiten en enda gång vilket är på julafton. Detta på grund av alla rasistiska och homofobiska ord din mormors nya gubbe kastar ur sig.

Men sen så finns det ett litet guldkorn för många ute i stugorna. Höstens alla tv-program. Men främst – Solsidan. Här finns det igenkänningshumor som gör att du åtminstone kan känna dig mindre ensam. Därför skrek många av lycka när denna fantastiska serie var tillbaka.

Men vad fan hände... jo, ni alla fick mattan ryckt under fötterna.

Jag är en väldigt godtrogen soldat som stannar kvar när det blåser för mina bästa tv-serier och filmer när kritikerna sätter tänderna i dem.

Fast and the furious 8 – såg på bio och gav högt betyg bara för att. Trots att de flyger omkring med en bil i rymden. Game of thrones sista säsong – "Ja men hur lätt är det att hålla samma standard hela serien igenom?". The walking dead, samma där.

Mickan på en liten lunch. Bildkälla: TV4

Till och med den nya Matrix som fick mig att börja gråta för att den var så dålig plågade jag mig igenom med ett öga bara för att jag inte vill ge upp. Aldrig.

Men denna gång. Denna gång valde jag att inte ens se vidare och jag hatar mig själv för det.

Här är alla fel i TV4:s nya Solsidan

Nya Solsidan hade man enligt mig kunna gjort om till en riktigt bra film där allt krut lades på manus, peppade skådespelare, mer enkel men spikrak humor. Lite som att göra en enklare pasta men med färre ingredienser men bättre råvaror.

Skådespelarna känns trötta på detta. Det känns som att det är denna säsong eller Betsson-reklam som gäller för lite gott klirr i kassan och då väljer man ju det här.

Manusskrivarna har velat ta fredag, gå hem och ta ett glas och därför rafsat ned lite grejer som "Säkert kan gå hem".

Jag tycker även att det överspelas av vissa annars fantastiska skådespelare på ett sätt som jag inte sett förut? Det tas i för kung och fosterland kring vissa repliker så det låter som min syrras son som ska låtsas gråta i sin skolpjäs.

Mia Skäringer ska jag säga lyser som en klar stjärna denna säsong. Johan Rheborg är uppe där och nosar. Men resten känns som att de glömt grundkärnan i sina forna karaktärer.

Scener från Solsidan 2025. Bildkälla: TV4

Jag känner mig som min singelkompis som dejtat hela Stockholms Tinder-utbud och nu börjar säga att killen med "SLYNA" tatuerat på ryggen och som skäller ut servicepersonal för att de glömt en aioli, ändå "är snäll och ganska snygg". Man VILL verkligen att det ska fungera. Men det gör inte det. Och innerst inne vet man det.

Vissa av er blir säkert arga nu och tänker "MEN GÖR SOLSIDAN BÄTTRE SJÄLV DÅ". Men Göran så lät det då inte när du såg Sverige falla handplatt mot Kosovo häromdagen då du allt visste hur man skulle sätta ihop ett fullt fungerande fotbollslag.