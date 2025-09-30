Solsidan säsong 9: Avsnitt, premiär och rollista

Komediserien "Solsidan" är snart tillbaka med en ny säsong där tittarna får följa de ikoniska karaktärerna Alex, Anna, Fredde, Mickan, Ove och Anette! Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om den nionde säsongen!

Den allra första säsongen av "Solsidan" hade premiär 2010 och blev en tittarsuccé. I höst släppt den nionde säsongen, här är allt du vill veta om den!

När har Solsidan säsong 9 premiär?

Den nionde säsongen av "Solsidan" har premiär den 1 oktober 2025 på TV4 Play+ och den 15 oktober på TV4, enligt TV4.

Finns det en trailer till Solsidan säsong 9?

Nej, det finns inte en trailer till "Solsidan" säsong nio, men här kan du se ett kort klipp från säsongen!

Hur många avsnitt består Solsidan säsong 9 av?

Den nionde säsongen av "Solsidan" kommer att bestå av tio avsnitt.

Solsidan säsong 9 rollista – vilka skådespelare är med?

Här är rollistan i "Solsidan" säsong nio:

Felix Herngren i rollen som Alex Löfström

i rollen som Mia Skäringer i rollen som Anna Löfström

i rollen som J ohan Rheborg i rollen som Fredrik " Fredde " Schiller

i rollen som " " Josephine Bornebusch i rollen som Mikaela " Mickan " Schiller

i rollen som " " Henrik Dorsin i rollen som Ove Sundberg

i rollen som Malin Cederbladh i rollen som Anette Sundberg

i rollen som Iris Herngren i rollen som Wilma Löfström

i rollen som Miller Morris i rollen som Love Löfström

i rollen som Leonardo Rojas Lundgren i rollen som Viktor Schiller

i rollen som Elsa Bucht-Wesslén i rollen som Ebba Schiller

i rollen som Heidi Arwin i rollen som Chloé Schiller

i rollen som Otto Hultkvist i rollen som Mauritz Sundberg

i rollen som Nova Edorsson i rollen som Marielle Sundberg

i rollen som Anneli Martini i rollen som Eva

i rollen som Ralph Carlsson i rollen som Rune

I den nionde säsongen av "Solsidan" dyker även flera gästskådespelare upp, bland annat Edvin Törnblom.

Är säsong 9 av Solsidan den sista säsongen?

Nej, den nionde säsongen av "Solsidan" är inte den sista. Det kommer nämligen ytterligare en säsong, vilken redan är inspelad. Den tionde säsongen blir däremot den sista, och serien avslutas då efter hela 100 avsnitt, enligt TV4.

När den tionde säsongen av "Solsidan" har premiär är fortfarande inte känt.