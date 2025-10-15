Sanningen: Så många dagar är Spelet-deltagarna inlåsta

Hur många dagar spelar man egentligen in programmet Spelet? Vi har svaret.

Det var för ett par månader sedan som programmet "Spelet" slog ned som en bomb i den svenska tv-världen. Snacket om programmet har spridits som en löpeld och många kallar det för "bättre än Förrädarna".

För de som inte hängt med i sängarna så handlar det hela om att tolv kända svenskar isoleras i en lyxsvit högst upp i en skyskrapa.

Övervakade dygnet runt navigerar de sig fram i ett maktspel där pakter och svek är nödvändigt för att undvika utröstning. Både makt och pengar påverkar deltagarna i det minisamhälle som skapas i sviten.

Spelet. Bildkälla: SVT

Deltagarna som medverkar är Hanna Friberg, Håkan Juholt, Ikenna ”Ike” Abika, Marcus Dübois, Fröken Snusk (originalet), Christian Bauer, Ayan Ahmed, Jan Emanuel, Zeina Mourtada, Dominika Peczynski,Julia Franzén och Daniel Paris.

Flera av dem har på sociala medier pratat om sin medverkan, bland andra Daniel Paris som hyllats av många. Han har förklarat hur hårt det hela tog på hans psyke och att många av de som var med påverkades hårt.

Och tydligen så mår man inte kalas där inne. Flera av deltagarna har tvingats till psykologhjälp efter inspelningen och har än idag "förstörda relationer".

Så många dagar blir deltagarna i Spelet inlåsta

I ett inlägg skrev Dominika Peczynski att hon upplevde de flesta i Spelet-gänget som toxiska under inspelningen samt att innerst inne ville hoppa av det hela. Hon valde dock att inte göra det på grund av kontrakt.

Daniel Paris är med i SVT:s Spelet. Bildkälla: SVT

"Det är många som hör av sig till mig och undrar varför folk är så vidriga mot mig i Spelet. Om sanningen ska fram så har jag inte kollat på programmet. Tittar visserligen aldrig på sånt jag är med i men i detta fall känner jag en extra stark olust.

"Så här i efterhand känner jag att det enda positiva jag tar med mig från Spelet är att jag har fått en fin väninna i Zeina. Jag älskar Daniel och Håkan men kände dem redan sen tidigare".

Nyheter24 hörde av sig till SVT och frågade om huruvida man som deltagare får lämna programmet när man väl gått in i Spelet.

"Vi skriver medverkandeavtal med alla som deltar i programmet. Det avtalet utgår från man deltar fullt ut i inspelningen. Att någon skulle vilja lämna i förtid är ovanligt, men något man får hantera från fall till fall om det skulle bli aktuellt. Ytterdörren till sviten är inte låst", förklarar Hans Abrahamsson, projektledare SVT.

En annan sak som många tittare undrat är – hur många dagar programmet egentligen spelas in.



– Inspelningen varade i tolv dygn.