Annika Thor kan vinna barnbokspris

De övriga nominerade är Marie-Aude Murail (Frankrike), María Christina Ramos (Argentina), Peter Svetina (Slovenien), Fatima Sharafeddine (Libanon) och Margaret Wild (Australien).

Det prestigefulla internationella priset delas ut vartannat år av barnboksorganisationen Ibby (International Board on Books for Young People). Vinnarna presenteras under barnbokmässan i Bologna den 21 mars.