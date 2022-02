"Coda" vinnare på SAG-galan

Skådespelarna i Oscarsfavoriter som "The power of the dog" och "Belfast" gick tomhänta från Screen Actors Guild-galan i Los Angeles. De tunga priserna gick i stället till "Coda", "Ted Lasso", "Squid game" och "Succession", rapporterar Deadline.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1002580-coda-vinnare-pa-sag-galan Kopiera länken Skådespelarna i "Coda", som handlar om 17-åriga Ruby – den enda hörande i en familj där övriga är döva – fick tillsammans ta emot priset för enastående prestation av hela ensemblen. Dessförinnan skrevs historia när Troy Kotsur från samma film fick priset för bästa manliga biroll och därmed blev den första döva skådespelaren att ta emot ett SAG-pris. Priset för bästa manliga huvudroll gick till Will Smith för "King Richard" och för bästa skådespelerska till Jessica Chastain för "The eyes of Tammy Faye" Jung Ho-yeon från tv-serien "Squid game" fick priset för bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie och hennes motspelare Lee Jung-jae tog emot samma pris för bästa manliga huvudroll. "Succession" fick priset för bästa ensemble. "Ted Lasso" fick pris för bästa komediensemble. SAG-galan brukar kunna ge en fingervisning om vilka som kommer att bli Oscarsvinnare.