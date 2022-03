Nikolaj Coster-Waldau: Skulle vara på riktigt

Fakta: Nikolaj Coster-Waldau Ålder: 51 år. Familj: Hustrun Nukâka, två döttrar. Bor: I Köpenhamn. Yrke: Skådespelare. Tidigare roller (i urval): "Nattvakten", "Black hawk down", "Wimbledon", "Kingdom of heaven","Underbar och älskad av alla", "Kautokeino", "Huvudjägarna", "Tusen gånger god natt", "The other woman", "Game of thrones", "Domino". Aktuell: Med "Against the ice" som har premiär på Netflix den 2 mars.

Nikolaj Coster-Waldaus far var stationerad på Grönland på 1980-talet och hans fru är grönländska. 2019 gjorde skådespelaren dokumentärserien "Grönland med Nikolaj Coster-Waldau", där han reste kors och tvärs över den stora ön och mötte nya och gamla vänner.

Nu har det blivit dags för en spelfilm som utspelas på Grönland – och Nikolaj Coster-Waldau berättar via Zoom entusiastiskt om hur det var att spela in filmen "Against the ice".

— Ju värre väder, desto bättre! säger han.

Överlever mot alla odds

"Against the ice" är en verklighetsbaserad story om två upptäcktsresande som mot alla odds överlever långt mer än ett år på det isklädda, kalla Grönland. Netflixfilmen utspelas 1909 och huvudperson är polarforskaren Ejnar Mikkelsen. Denne anlände till Grönland på skeppet Alabama, som snart fastnade i isen.

— Vi bestämde från början att allt skulle vara på riktigt, att det skulle synas att vi skådespelare var på plats, säger Waldau när han och regissören Peter Flinth talar med TT.

— Vi filmade på Island och på Grönland. Vi vet att publiken kan se skillnad på om det är specialeffekter eller om det är the real thing. Här skiftar till exempel ljuset, och allt med skådespeleri handlar om reaktion. Elementen är en stor del av det.

Nikolaj Coster-Waldau som Ejnar Mikkelsen och Joe Cole som Iver Iversen i "Against the ice". Pressbild.

Inspirerad av Troell

Peter Flinth berättar att en stor inspirationskälla var Jan Troells film ”Ingenjör Andrées luftfärd”.

— Där känner man verkligen att han är där på isen. Old school filmmaking on location, säger han.

I filmen beger sig Mikkelsen och besättningsmannen Iver Iversen ut på en expedition. När de återkommer till det fastfrusna fartyget är de ensamma – resten av besättningen har blivit räddad av ett valfångstfartyg. Nu måste Mikkelsen och Iversen försöka överleva – samtidigt som få hemma i Danmark tror att det är någon mening med att leta efter dem. De tros helt enkelt ha omkommit.

"Skildrar naturens kraft"

Mikkelsen skildrade upplevelserna i sin bok ”Lost in the arctic” 1913.

— I boken beskriver han de extrema naturupplevelserna på ett poetiskt sätt, han skildrar naturens kraft. Och det finns några ögonblick i filmen då man verkligen ser det storslagna, säger Nikolaj Coster-Waldau.

Allt i filmen är dock inte på riktigt. Den isbjörn som attackerar de båda männen är digitalt skapad. Peter Flinth förklarar att filmteamet till att börja med lekte med tanken på att använda sig av en livs levande björn.

— I sin film låter Jan Troell Max von Sydow skjuta en isbjörn, och där använder man en riktig björn. Vi tänkte att det skulle vi också göra, men vi ångrade oss.

För den stora publiken är Nikolaj Coster Waldau mest känd från rollen som Jamie Lannister, mannen som hade en incestuös relation med sin syster Cersei i ”Game of thrones”. I den kommande prequel-serien ”House of the dragon” återfinns flera rollfigurer med efternamnet Lannister. Coster Waldau erkänner att han är intresserad av att se hur historien utvecklar sig – även om han själv inte längre är med.

— Jag ser fram emot det. Jag hoppas den är bra.