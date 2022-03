Halvsvenskt danskt bidrag till Eurovision

För tre veckor sedan fick Agnes Roslund respass från Melodifestivalen. I den andra deltävlingen spelade hon kompgitarr åt Samira Manners, vars bidrag "I want to be loved" kom femma och slogs ut.

Men i Danmarks Mello-motsvarighet Melodi Grand Prix gick det bättre. Under lördagen arrangerades finalen i den danska tävlingen och vann gjorde gruppen Reddi med bidraget "The show", rapporterar DR. Gitarrist i bandet? Agnes Roslund, som alltså får åka till Turin och tävla i Eurovision för Danmark – trots den svenska missen. Reddi består av fyra personer, två svenskar och två danskar. Utöver Agnes Roslund spelar Ida Bergkvist bas i gruppen.