Krisfond ska hjälpa filmare i Ukraina

Bakom krisfonden ligger "The International Coalition for Filmmakers at Risk", en koalition som har skapats av den internationella dokumentärfilmsfestivalen IDFA, den internationella filmfestivalen i Rotterdam och European Film Academy.

Tanken med krisfonden är att filmarbetare ska kunna ansöka om bidragsbelopp i storleksordningen 500 – 1 500 euro, motsvarande 5 400 – 16 200 svenska kronor, för att täcka kostnader för flytt, visumansökningar med mera, meddelar European Film Academy i ett pressmeddelande.