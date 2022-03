Filmen blev en ursäkt att komma nära mamma

Ålder: 50 år.

Familj: Maken Yvan Attal, tre barn.

Bor: I Paris.

Yrke: Skådespelare, regissör.

Tidigare roller på film och tv: "Den lilla tjuven", "Jane Eyre", "21 gram", "I'm not there", "Antichrist", "Melancholia", "Nymphomaniac", "Everything will be fine", "Snömannen", "Ring min agent!", "Anklagelsen".

Aktuell: Som regissör till ”Jane par Charlotte” som har svensk biopremiär den 11 mars.